CaixaBank va obtenir un benefici de 4.816 M€ el 2023, un 53,9% més

CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 4.816 milions d’euros el 2023, davant dels 3.129 milions del 2022, cosa que representa un increment del 53,9 per cent, segons va informar ahir. El resultat ve impulsat per l’augment dels ingressos derivats de l’activitat bancària, que ascendeixen un 31,6% fins als 15.137 milions, especialment pel bon ritme del marge d’interessos, que es dispara un 54,3% i suma 10.113 milions. Aquest creixement va compensar la caiguda de les comissions netes, que van baixar un 5,1 per cent, en línia amb el conjunt del sector. L’entitat, que dona servei a 20,1 milions de clients a través d’una xarxa de 4.200 oficines a Espanya i Portugal, ha proposat a la Junta d’Accionistes el pagament d’un dividend de 0,3919 euros bruts per acció i realitzarà aquest semestre un nou programa de recompra d’accions.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, que va reafirmar l’aposta de l’entitat per mantenir la seu a València, va estimar que l’impost a la banca corresponent al 2023 li suposarà un cost d’uns 500 milions, que pagarà el primer trimestre d’aquest any. En aquesta línia, va afirmar que “la rendibilitat no és extraordinària, és raonable”. Va dir que el moment actual és de “normalització dels tipus”.