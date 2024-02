Barbacoes i música de lo Pau de Ponts a la Diagonal a l'espera de decidir si la protesta dels pagesos fa nit a Barcelona

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Centenars de pagesos continuen a la cruïlla entre l'avinguda Diagonal i passeig de Gràcia de Barcelona a quarts de vuit del vespre sense cap intenció de marxar de manera immediata. L'ambient ha estat festiu durant tota la tarda, amb barbacoes coent carn i carxofes i música en directe del cantant lo Pau de Ponts a l'artèria barcelonina, que a aquesta hora continuava plena de tractors estacionats des de la plaça Cinc d'Oros fins a l'extrem nord de la ciutat. Alguns agricultors han manifestat a l'ACN la intenció de quedar-se a dormir a Barcelona, mentre que d'altres han advertit que el permís de la Guàrdia Urbana acaba a mitjanit. Per amanir l'espera, els pagesos estan celebrant un ambient festiu i de festa major amb menjar i cerveses.

El soroll de les motoserres, les botzines i els clàxons dels tractors han acompanyat la protesta durant hores i ho continuen fent al vespre, així com música catalana d'ambient, cadires i vi. Les converses animades i cap pensament de marxar continuen tot i que les temperatures a Barcelona van caient.

Diversos manifestants han explicat que esperen indicacions dels líders de la protesta. Alguns recorden que el camí cap a Terres de l'Ebre en tractor pot durar més de sis hores i que ja no hi ha temps material de tornar aquesta nit, així que una opció podria ser treure els tractors de la Gran Via i la Diagonal i dormir a algun pàrquing als afores de Barcelona. D'altres, però, han mostrat plena voluntat de mantenir l'ocupació de les artèries de la ciutat fins demà.

Alguns manifestants han iniciat una protesta a peu fins la plaça de Sant Jaume de Barcelona, passant de llarg de l'oficina de la Comissió Europea, on estava previst originalment fer una protesta. De fet, inicialment hi havia prevista una reunió amb la institució europea, però finalment no s'ha celebrat, i portaveus dels agricultors han comentat que ja els han fet arribar els posicionaments que defensen. Al seu torn, l'oficina de la Comissió a la capital catalana ha dit a la xarxa X que escolta "atentament" les "preocupacions" del sector. "La pagesia és un sector vital per a Europa", han afirmat, afegint: "Treballem per donar-hi resposta".