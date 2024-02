L'Institut Agrícola retreu als pagesos no haver buscat solucions abans d'arribar a un escenari com l'actual

detail.info.publicated ACN

L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha retret als pagesos que es manifesten aquest dimecres "no haver reflexionat en profunditat sobre els problemes d'arrel" del sector agroalimentari i no haver intentar "posar-li solució" abans d'arribar a un escenari com l'actual. "S'ha de ser conscient que tenim un model econòmic equivocat de principi a fi, molt defensat per les organitzacions agràries i els tècnics dels ministeris i comissaries d'Europa", assenyala en un comunicat. L'Institut Agrícola apunta que els canvis que demana el sector no són executables a curt termini i a menys de cinc mesos de les eleccions europees.

El model actual, sosté l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, es basa en "múltiples ajudes directes", la defensa d'un "tipus d'agricultura ideal que porta a la reducció i imprevisibilitat de la producció" mitjançant la prohibició de químics i fertilitzants o "intentant imposar un model d'agricultor utòpic que no pot diversificar o inclús compaginar la seva activitat agrària amb altres".

"I mentrestant [els manifestants], no parlen d'aquelles solucions que es podien aplicar, com la reducció de la fiscalitat patrimonial, afavorir realment el relleu generacional de les explotacions, eliminar restriccions per al comerç de determinats productes que tenen difícil sortida i donar suport a negociacions de tractats comercials amb estats de fora de la UE que impliquin un tracte equilibrat entre la producció europea i els tercers països", afegeix l'associació, que avisa que "la solució a tots aquests greus problemes de base no arribarà sortint només amb els tractors al carrer".

Per l'entitat, que agrupa empresaris del sector, el treball negociador i que pot reportar bons resultats de cara al futur passa per "fer entendre" als legisladors que assumeixin els problemes del sector agroalimentari. Per això, aposta per mantenir-hi un diàleg "continu i institucionalment transversal".

L'Institut Agrícola explica que comparteix el diagnòstic que fan els pagesos com les normatives europees en matèria fitosanitària, mediambiental, laboral o fiscal que "incideixen negativament" en la supervivència de les explotacions i "multipliquen els costos", i l'entrada de productes a la UE de tercers països que no compleixen amb la normativa i suposa una "competència deslleial". "Però això no se soluciona deixant fer la seva als legisladors durant anys i sortint a protestar només a l'últim moment", sentencia.