El Govern calendaritza el pagament de 273 milions d'euros a la pagesia i ajorna l'activació de qualsevol nou tràmit

El consell executiu ha aprovat aquest dimarts la planificació de 273 milions d'euros d'ajudes a la pagesia i garanteix que ajorna la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha indicat que en la primera quinzena de gener s'han abonat 42,5 milions d'euros dels 273 i que al febrer es faran a l'arròs, tomàquet, cultius proteics, fruits de closca, llegums i olivera; entre maig i juny als ramaders; entre febrer i setembre al sector vitícola; entre març i abril els ecorègims i entre gener i setembre a l'apicultura i a la sequera. El Govern també dona el vistiplau a 2,6 milions d'euros al sector per a sanitat vegetal i 12,5 dels fons europeus als pesquers.

El calendari de subvencions d'enguany també contempla ajudes a la sostenibilitat i dissociats. D'altra banda, el Govern ha anunciat que treballa per simplificar els procediments de la nova Política Agrària Comunica (PAC) i que podria aplicar-se aquest 2024, i amb aportacions del Fons Espanyol de Garantia Agrària i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Mascort també ha precisat que demanarà al govern espanyol que l'entrada en vigor de l'aplicació del Quadern Digital d'Explotació sigui el 2026 i que demanarà "flexibilitzar l'entrada de dades" perquè es faci un cop anualment i "amb la informació imprescindible". Uns anuncis com a resposta a les reivindicacions de la pagesia.

D'altra banda, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha incrementat fins als 2,6 milions d'euros els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal per a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). La subvenció contempla actuacions d'assessorament en gestió integrada de plagues, col·laboració amb les xarxes de seguiment de plagues, malalties i males herbes, la realització d'assajos i suport als agricultors per tal de complimentar el Quadern.

L'ajuda passa de dos milions d'euros a 2,6 i busca millorar la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals dels agricultors.

Aquest dimarts l'executiu també ha aprovat concedir 12,5 milions d'euros d'ajuts als municipis pesquers per promoure l'economia blava sostenible. Es tracta d'un import procedent dels fons europeus i serà per a projectes que es duguin a terme durant els pròxims cinc anys a tot el litoral català. Hi poden optar tant operadors públics com privats.