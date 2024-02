Lleida encapçala l'augment de la inflació a Catalunya amb un 3,5%

Les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran van liderar l’augment de la inflació de Catalunya al gener. Segons dades publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Índex de Preus de Consum (IPC) a la demarcació de Lleida va pujar un 3,5% de manera interanual. I encara que la pujada de preus es va mantenir igual que la registrada el mes de desembre del 2023, la província té la taxa més alta de Catalunya, ja que a Barcelona la pujada es va situar en el 3,4%, a Girona un 3,2% i a Tarragona un 3%. Està també per sobre de la global a Catalunya, que és d’un 3,2%.

El grup que més va influir en l’augment de la taxa anual de l’IPC va ser l’habitatge, la taxa anual del qual es va elevar a la demarcació fins un 1,1% interanual, degut principalment a l’encariment de l’electricitat, davant la disminució dels seus preus el gener de l’any passat, quan aquesta taxa se situava en números negatius. Val a recordar en aquest punt que el tipus d’IVA sobre tots els components de la factura d’electricitat ha passat del 5% al 10% des del gener d’aquest any. Per contra, el transport va tirar a la baixa al retallar la taxa interanual fins a l’1,3%, com a conseqüència de l’abaratiment dels carburants per a vehicles personals.Per la seua banda, el grup dels aliments i begudes no alcohòliques, la despesa que més pes té en el pressupost de les famílies, continua sent la que més s’ha encarit l’últim any, amb una taxa del 7,2% a la demarcació. És un increment molt inferior als màxims assolits l’última primavera, quan es registraven taxes superiors al 16%, però encara és molt elevat. És per això que moltes famílies han optat els últims anys per comprar productes d’una qualitat inferior amb l’objectiu de fer front a aquesta pujada a la cistella de la compra, tal com consta en un informe elaborat per Facua i publicat ahir per SEGRE.En el conjunt de l’Estat, l’IPC va pujar un 0,1% al gener respecte al mes anterior i va elevar tres dècimes la seua taxa interanual, fins al 3,4%, impulsat pel repunt dels preus de l’electricitat. El preu dels aliments va avançar al gener una dècima, fins al 7,4% interanual. Destaquen algunes pujades, com els llegums i hortalisses fresques, un 15,6%; les fruites un 13,7%; els productes de confiteria, un 13,3%; les patates, un 12,9%; o la carn de porcí, un 12,4%. L’oli d’oliva s’ha disparat un 62,9% l’últim any.La inflació subjacent, la que no té en compte aliments no elaborats ni productes energètics, va baixar dos dècimes al gener, fins al 3,6%.