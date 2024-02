El PP reedita la majoria

El PP va revalidar ahir la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva i governarà amb comoditat a la Xunta gràcies als seus 40 diputats, malgrat baixar-ne dos davant dels que va obtenir Feijóo en els anteriors comicis. Els nacionalistes del BNG es disparen fins a 25 diputats, el PSOE s'enfonsa amb 9 i entra Democracia Ourensana.

El Partit Popular amb Alfonso Rueda al capdavant va guanyar ahir les eleccions al Parlament de Galícia amb quaranta diputats, obtenint així la cinquena majoria absoluta consecutiva de la formació en aquesta comunitat autònoma. Amb el 97,27 per cent dels vots escrutats, els populars se situen davant del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), que recull fins a 25 diputats, sis més que el 2020.

Per la seua part, el PSdeG-PSOE retrocedeix dels 14 que tenia fins ara a 9, mentre que la formació de caràcter provincial Democracia Ourensena (DO) de l’extravagant Gonzalo Pérez Jácome irromp a la Cambra autonòmica amb un diputat.Sumar, per la seua part, ha fracassat en els comicis gallecs, el seu primer test electoral autonòmic, al quedar-se com a força extraparlamentària després d’aconseguir un exigu 1,86% del vot (25.195 paperetes), molt per sota fins i tot del 3,9% que va aconseguir Galícia en Comú el 2020.Podem segueix amb la seua caiguda electoral que ve arrossegant des del 2019 i se situa en la irrellevància en aquesta comunitat a l’obtenir el 0,25% del sufragi (3.469 vots), superat fins i tot pel PACMA.Qui tampoc no ha aconseguit entrar al Parlament gallec ha estat Vox, amb un resultat similar al del 2020.La victòria popular implica que l’actual president de la Xunta de Galícia en funcions s’assegura la continuïtat en el càrrec després d’aconseguir la cinquena majoria absoluta consecutiva del PP a Galícia.De fet, els populars han governat aquesta comunitat autònoma des de l’any 1981 –llavors com a Aliança Popular– amb l’única excepció de la legislatura 2005-2009, quan socialistes i BNG van aconseguir desbancar el PP per la mínima: un sol diputat.Aquestes són les primeres eleccions a què es presentava Rueda, ja que les anteriors les va encapçalar l’ara president del PP a Espanya, Alberto Núñez Feijóo, i les terceres en les quals Ana Pontón lidera la candidatura del BNG. La formació nacionalista ha passat de 6 escons el 2016 a 19 el 2020 i ara n’ha obtingut 23.En canvi, els socialistes, que estrenaven candidat amb José Ramón Gómez Besteiro, fortament avalat pel líder estatal del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, ha perdut cinc diputats respecte als comicis del 2020, celebrats en plena pandèmia de la covid-19. I és que els socialistes, després d’anys de caigudes a la comunitat, han assolit un nou terra i es queden per sota de deu diputats per primera vegada.D’altra banda, Galícia va registrar una participació del 67,24 per cent en les eleccions al Parlament, una xifra que està gairebé 20 punts per sobre de la registrada en els comicis del 2020, marcats per la pandèmia, en els quals van votar el 48,97% dels electors. El 2016, aquest percentatge havia estat del 53,63%.Per províncies, amb el percentatge de vot escrutat al tancament de l’edició, a la Corunya ha votat un 65,84%; a Lugo, 69,82%; a Ourense, 68,75%; i a Pontevedra, 67,24%.