Unió de Pagesos anuncia més mobilitzacions a Catalunya i treballa en una "protesta transfronterera"

Unió de Pagesos (UP) ha anunciat més mobilitzacions a Catalunya per la setmana que ve i diu que treballa en una "protesta transfronterera" amb els pagesos d'Occitània i la Catalunya Nord. No obstant això, el sindicat centra ara els seus esforços en la manifestació d'aquest dimecres 21 davant del Ministeri d'Agricultura a Madrid. "Hi haurà molta gent i molts tractors. I esperem que hi hagi respostes", ha afirmat aquest dilluns el coordinador nacional d'UP, Joan Caball, des de la Casa de l'Agricultura. Unió de Pagesos insisteix a demanar "accions àgils" i "mesures contundents" a l'Estat per resoldre la crisi agrària. "Prou hipocresia. Hi ha en joc la continuïtat de la pagesia, conreus i granges de moltes famílies", ha recordat Caball.