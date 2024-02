Endesa veu enfonsats els seus guanys per Qatar i l''impostàs'

Endesa va obtenir un benefici net de 742 milions d’euros el 2023, la qual cosa representa una caiguda del 71% respecte als guanys de 2.541 milions d’euros de l’exercici anterior, per la menor presència d’extraordinaris, així com per l’impacte del gravamen especial del Govern central a les energètiques i els efectes extraordinaris en el negoci del gas, amb el laude arbitral en contra per un contracte de subministrament amb Qatar. Sense tenir en compte els extraordinaris, el benefici net ordinari del grup va ser de 951 milions d’euros l’any passat, amb un descens del 60% davant dels 2.398 milions del 2022.

L’empresa va destacar que el 2023 va estar marcat per efectes totalment extraordinaris que han impactat en la companyia, especialment en el negoci del gas i de caràcter regulatori, com han estat els efectes de la minoració de preus o l’impost de l’1,2 per cent sobre els ingressos liberalitzats del Govern central per valor d’uns 208 milions d’euros per al grup.En aquest sentit, Endesa ha demanat la devolució dels 208 milions d’euros que va abonar l’any passat en concepte de l’impost estatal a l’impugnar les autoliquidacions presentades durant el passat exercici. Així ho recull l’informe financer anual de la companyia, remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en què es recorda que Endesa aquest any també haurà de pagar més de 200 milions d’euros pel mateix concepte.Per la seua part, el conseller delegat d’Endesa, José Bogas, va advertir que si no s’adopten amb “celeritat” les condicions fiscals i regulatòries necessàries per abordar les inversions previstes per a la descarbonització, no s’assoliran els objectius del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) a 2030. A més, es va mostrar “intel·lectualment” a favor d’estendre la vida de les centrals nuclears més enllà del calendari previst per al seu tancament total el 2035, encara que va reconèixer que s’està “entrant en el temps de descompte per canviar alguna cosa” sobre aquest tema.