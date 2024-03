La venda de cotxes a Lleida creix un 20,4% al febrer

Les matriculacions de turismes i totterrenys a la província de Lleida es van disparar un 20,4 per cent el mes de febrer davant el mateix mes del 2023, fins a les 530 unitats, degut en part a la reposició de flotes de les empreses, que va créixer un 62,31%, fins als 211 vehicles, segons van informar ahir les patronals Anfac i Faconauto.

Del total de les matriculacions, 193 eren vehicles propulsats per motors de gasolina, un 10,9% més que el mateix mes del 2023; 81 eren dièsel, un 26,56% més, i 256 eren vehicles elèctrics, híbrids endollables i propulsats per hidrogen o GNL, entre altres fonts energia. En aquest cas, l’increment va ser del 31,28%% i suposen el 48,3% de les vendes totals.En l’acumulat de l’any (el gener i el febrer), les matriculacions a la província van augmentar un 2,73%, fins a les 940 unitats.A Catalunya, les matriculacions van créixer un 1,4% al febrer davant el mateix mes del 2023, fins a les 9.374 unitats. En l’acumulat del 2024, es van matricular 18.227 unitats, un 0,6% més que en el mateix període del 2023. En el conjunt de l’Estat, les matriculacions van ascendir al febrer a 81.348 unitats, un 9,93% més que el mateix mes del 2023, impulsats per les adquisicions de les empreses llogateres, que s’han disparat més d’un 80%, per aprovisionar-se de cara a Setmana Santa, que aquest any és al març. A més, en els dos primers mesos de l’any les matriculacions acumulen una pujada interanual del 8,7%, amb 150.033 unitats, tot i que encara s’està un 22,8% per sota de les xifres prepandèmia.

Fins al febrer les vendes estatals han crescut un 8,7%, però lluny de les xifres prepandèmia

El director de Comunicació i Màrqueting d’Anfac, Félix García, va dir que l’objectiu continua sent superar el milió de turismes venuts aquest any, la qual cosa no ocorre des del 2019, ja que cal recuperar volums de venda de vehicles per abaixar la mitjana d’edat del parc automobilístic, de 14,2 anys, i augmentar la quota de vehicles denominats de baixes i zero emissions, que són ara només el 5,7% del parc.