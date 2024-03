MicroBank finança a Lleida 2.400 operacions socials

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

MicroBank, el banc social de CaixaBank, va finalitzar el 2023 amb la formalització de 2.381 operacions de finançament amb impacte social a la província de Lleida per valor de 23,4 milions d’euros, xifres que representen augments del 23,3% i el 17,4%, respectivament. A Catalunya, es van assolir les 35.332 operacions de finançament amb impacte social per un valor total de 363,1 milions d’euros. En el conjunt d’Espanya, van ser 144.473 operacions –un 44% més– per 1.383,4 milions d’euros (+ 36,2%).

El segment d’activitat que va experimentar un creixement més gran està vinculat al finançament per a la posada en marxa i consolidació de petits negocis. A Lleida, va atorgar 299 microcrèdits a emprenedors, autònoms i microempreses, la qual cosa representa una alça del 15,4%, per valor de 4 milions, un 19,3% més. “Per a MicroBank és molt gratificant veure com el context general de recuperació que viu el país es plasma també en l’evolució de la creació de negocis per part d’emprenedors i microempreses que reben finançament de la nostra part”, explica Cristina González, directora general de MicroBank.Per la seua part, la línia d’activitat orientada al suport a famílies vulnerables, amb 1.958 operacions a Lleida –un 24,8% més– i 118.753 microcrèdits concedits a Espanya, va concentrar un any més el gruix del volum de finançament atorgat per MicroBank. Concretament, l’entitat va destinar a aquest capítol 15 milions d’euros a Lleida al llarg del 2023, la qual cosa representa un creixement del 18,7% i 862,2 milions d’euros a Espanya, el 62,3% del total del finançament.La tercera gran àrea d’activitat de MicroBank, la relativa a les línies específiques per a sectors amb impacte social, va contribuir a concretar un total de 124 projectes d’economia social, educació, salut, emprenedoria i innovació a Lleida el 2023, un 20,4 per cent més. El volum de finançament va assolir els 4,3 milions d’euros, amb un increment de l’11,7 per cent. A Espanya, van ser 6.453 operacions i 267,8 milions (+29,1 per cent).