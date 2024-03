Foment reclama un "pla urgent" contra la sequera: interconnexió de xarxes i prioritzar la inversió a la conca del Besòs

detail.info.publicated acn



Foment del Treball ha reclamat al Govern un "pla urgent" contra la sequera que passi per la interconnexió de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat (ATL) amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i "prioritzar" els projectes d'inversió a la conca del Besòs: ampliació i millora de l'ETAP (amb 20 hm3/any addicionals), noves captacions d'aigües subterrànies, millora de les potabilitzadores i construcció d'una estació de regeneració d'aigua. De fet, la patronal catalana també demana permetre la reutilització d'aigua regenerada per a usos industrials, ramaders i agrícoles; acceptar l'ús d'aigua no potable per al reg de supervivència d'arbres i jardins; o autoritzar el reompliment de piscines en els establiments turístics.

"Considerem que la gestió de l'aigua s'ha convertit en el principal repte pel Govern i la societat en el seu conjunt", ha afirmat Foment. "Estem patint la sequera més important dels darrers temps i això obliga a prendre mesures de caràcter urgent i immediat per garantir el subministrament a la població i als sectors productius", ha continuat la patronal liderada per Josep Sánchez Llibre, que igualment ha expressat el seu rebuig a "culpabilitzar" sectors com l'agrari o el turístic pel que fa al consum d'aigua. "Són dos sectors molt importants i cabdals en la generació de riquesa i en la creació d'ocupació directa i indirecta", ha recordat Foment del Treball.

"No podem acceptar que amb l'excusa de la sequera es vulguin imposar criteris ideològics contra alguns sectors promovent les teories del decreixement econòmic", ha etzibat la patronal, que ha posat sobre la taula un seguit de mesures a curt termini per "superar" la sequera actual: impulsar un sistema d'estandardització de la reducció d'aigua en usos industrials basat en la petjada hídrica i en el certificat hídric; establir "sectors essencials" que quedin al marge de les restriccions quan hagin d'assumir el manteniment de les xarxes de distribució alimentària; o que les restriccions d'aigua en establiments turístics es realitzin sobre la totalitat del consum de l'establiment, aixecant-se la prohibició de reomplir piscines.

Aigua de mar tractada per omplir piscines

En aquest apartat turístic i de lleure, Foment aposta per fomentar l'ús d'aigua de mar tractada per l'ompliment de piscines i instal·lacions aquàtiques o permetre l'ompliment de piscines mitjançant la captació i el transport d'aigua d'altres territoris que no es trobin en situació de sequera. Pel que fa a la interconnexió de xarxes ATL-CAT, la patronal parla d'una infraestructura que pot ser "bidireccional" i que pot donar resposta en cas de falta de subministrament del CAT des de l'Ebre per problemes tècnics. "A banda, no hi ha cap problema tècnic ni econòmic per a la interconnexió de xarxes. En un termini de 6 a 8 mesos la infraestructura pot estar realitzada i en ple funcionament", ha constatat Foment.

Suspendre l'augment del cànon de l'aigua

Finalment, la patronal catalana també exigeix a l'administració "canvis normatius" i mesures compensatòries en cas de restriccions d'aigua. Des d'agilitar l'aplicació d'ERTO a empreses afectades per la sequera fins a ajuts econòmics per als sectors industrials i de serveis que hagin d'aturar la producció obligats pels talls d'aigua. Foment igualment sol·licita suspendre l'augment del cànon de l'aigua –del 20 al 40%- previst als pressupostos 2024, amb especial incidència al sector industrial. "Es tracta d'un càstig addicional a un sector ja malmès per les restriccions", ha lamentat la patronal catalana.

"El cànon de l’aigua es destina principalment al sanejament i a sufragar les despeses de l'estructura de l'ACA. Per tant, aquest increment no correspon a una inversió real en noves infraestructures per afrontar la situació de sequera", ha conclòs Foment.