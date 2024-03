Inditex aconsegueix un benefici rècord de 5.381 milions el 2023, un 30,3% més, i dispara un 28% el seu dividend

detail.info.publicated europa press

Inditex va registrar un benefici net rècord de 5.381 milions d’euros en el seu exercici fiscal 2023-2024 (des de l’1 de febrer de 2023 al 31 de gener de 2024), el segon de Marta Ortega al capdavant de la presidència, la qual cosa suposa un increment del 30,3% respecte a l’any anterior, segons ha informat la companyia, que elevarà el dividend un 28%, fins a 1,54 euros per acció.

Les vendes també van ser rècord a l'arribar a 35.947 milions d’euros, un 10,4% més sobre 2022, amb una alça del 14,1% a tipus de canvi constant. Les vendes van tenir una evolució "molt satisfactòria" tant en botigues físiques com 'online', positiva en totes les àrees geogràfiques i en tots els formats.

El marge brut es va situar en 20.762 milions d’euros, un 11,9% superior al de 2022, i representa el 57,8% de les vendes. "L’acompliment d’Inditex el 2023 ha estat excel·lent. Els nostres equips han sabut aprofitar les oportunitats per continuar creixent de forma rendible. Estem invertint per impulsar el creixement futur i continuar oferint una remuneració atractiva als accionistes", ha destacat el conseller delegat d’Inditex, Óscar García Maceiras.

Així, el consell d’administració proposarà a la junta general d’accionistes un increment del dividend del 28% per a l’exercici 2023, fins 1,54 euros per acció, integrat per un dividend ordinari d’1,04 euros i un dividend extraordinari de 0,50 euros per acció.

El dividend es compon de dos pagaments iguals: el 2 de maig de 2024 un pagament de 0,77 euros per acció, corresponent al dividend ordinari, i el 4 de novembre de 2024 un pagament de 0,77 euros per acció (0,27 euros ordinari més 0,50 euros extraordinari).

La política de dividends d’Inditex es compon d’un 'payout' ordinari del 60% del benefici i la distribució addicional de dividends extraordinaris.

El resultat operatiu (Ebitda) va créixer un 13,9%, fins 9.850 milions d’euros, i el resultat net d’explotació (Ebit) un 23,4%, fins 6.809 milions d’euros.

Inditex ha subratllat que el seu model integrat va tenir el 2023 un "fort" acompliment operatiu i que les vendes, Ebitda i benefici net han assolit màxims històrics.

Les vendes en botiga van augmentar el 2023 un 7,9% a causa del creixement del tràfic comercial i a la creixent productivitat de les botigues. Segons la companyia, aquest "fort" creixement s’ha assolit amb un 2% més d’espai comercial i un 2% menys de botigues que el 2022. El 2023 l’espai brut ha augmentat un 4,5%.

Per la seua part, les vendes 'online' també van créixer "satisfactòriament", un 16%, assolint els 9.064 milions d’euros. Les vendes en botigues i 'online' a Espanya van representar el 14,8% del total del grup, mentre que Europa sense Espanya suposa el 48,7%, Amèrica, el 19,6%, i Àsia i Resta del Món, el 16,9%.

La companyia ha destacat, d’altra banda, que el control de les despeses operatives ha estat "rigorós". Les despeses d’explotació han augmentat un 10% sobre 2022, per sota del creixement de les vendes.

A causa de la bona execució del model de negoci, els fons generats (ajustats per pagaments d’arrendament) van créixer un 22,2% i la caixa generada va créixer un 37,2%. La caixa neta ha crescut un 13,3%, fins 11.406 milions d’euros.

Inversions de 1.800 milions

La companyia estima unes inversions ordinàries d’al voltant de 1.800 milions d’euros en 2024. Aquestes inversions es dedicaran principalment a l’optimització del seu espai comercial, la seua integració tecnològica i la millora de les plataformes 'online'.

Davant de les "importants" oportunitats de creixement futur, Inditex té previst un pla d’expansió logística el 2024 i el 2025. Aquest programa d’inversions extraordinari de dos anys centrat en l’expansió del negoci destina 900 milions d’euros per incrementar la capacitat logística a cada un dels exercicis 2024 i 2025.

La inversió en l’any fiscal 2023 va ascendir a 1.872 milions d’euros, dels quals 240 milions d’euros corresponen a inversions extraordinàries vinculades a projectes multianuals.

"Fortes oportunitats de creixement"

Inditex té presència a 213 mercats, amb una baixa quota en cada un d’ells i en un sector altament fragmentat, per la qual cosa veu "fortes oportunitats de creixement".

La companyia ha destacat que el procés d’optimització de les botigues és una tasca contínua i continua estimant a futur una "forta" productivitat de les vendes en botiga.

Així, el creixement de l’espai brut anual en el període 2024-2026 s’estima al voltant del 5%. Inditex espera una contribució positiva de l’espai a la venda anual en aquell període, en conjunció amb una "forta" evolució de les vendes 'online'.

D’altra banda, la companyia ha destacat que les col·leccions primavera-estiu han estat "molt ben rebudes pels clients. Així, les vendes en botiga i 'online' a tipus de canvi constant, ajustades per l’efecte calendari a causa de l’any de traspàs, van augmentar un 11% entre l’1 de febrer i l’11 de març de 2024 en comparació amb el mateix període de 2023.