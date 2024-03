La sostenibilitat i l'economia circular, a debat a Alimentaria

CaixaBank ha llançat la plataforma digital AgroBank Hub, dirigida a clients i no clients i que té com a objectiu contribuir a la transformació del camp, impulsar la innovació i la sostenibilitat, i reforçar la comunicació entre els diferents agents del sector. La plataforma va ser presentada ahir pel director de AgroBank, Jaime Campos, en el marc del saló Alimentaria & Hostelco, que es clausura avui dijous a Barcelona. Integra quatre verticals: un punt de trobada d’actualitat; un entorn de solucions per a la presa de decisions a través d’eines i simuladors; un marketplace amb productes i serveis especialitzats, i una comunitat que té l’objectiu de contribuir a la transformació del sector. Pel seu costat, el Grup Vall Companys va ser un dels protagonistes de la taula Red to green meat: El valor de la sostenibilitat ahir a Alimentaria. El Grup va explicar que intensifica la sostenibilitat i l’economia circular. La companyia “està en el camí d’aconseguir el cent per cent de la circularitat” amb la revalorització de subproductes.