El 85% dels contractes en la indústria i la construcció a Lleida són a temps complet

La realitat de la contractació laboral és molt diferent en funció del sector d’activitat, segons es desprèn de les últimes dades oficials. Mentre que el 85% dels contractes que generen la indústria i la construcció a Lleida són a temps complet, en l’agricultura i els serveis amb prou feines representen la meitat, d’acord amb l’anàlisi del mes de febrer passat.

Per volum de contractació, el dels serveis, sector en el qual s’engloben activitats tan importants per a l’economia de Lleida com són el comerç i el turisme, és el que genera més nombre de contractes. En concret al febrer en van representar 6.068 sobre els 8.738 generats pel conjunt de l’economia local. Poc més de la meitat, amb 3.105 contractes, van ser a temps complet. Uns altres 2.063 requerien una jornada a temps parcial, la qual cosa representa unes hores diàries per sota de les vuit habituals o les quaranta setmanals. Els 900 restants eren contractes fixos discontinus, aquells que treballen per a l’empresa en temporades concretes, com pot passar a l’hivern en les pistes d’esquí o a l’estiu en l’hostaleria en zones turístiques, per posar alguns exemples.

Yolanda Díaz xifra en 55.300 els fixos discontinus inactius, que no estan treballant ara

El mes de febrer, la indústria i l’agricultura van generar pràcticament el mateix nombre de contractes, amb 1.047 i 1.038, respectivament. Tanmateix, la tipologia dels acords laborals són molt diferents. En el cas de la indústria, 889 van ser llocs de treball per cobrir jornades senceres, mentre que 126 eren a temps parcial i tot just 32 eren fixos discontinus. Tanmateix, en l’agricultura han estat 523 contractes a jornada completa i 473 fixos discontinus, mentre que el temps parcial és mínim al camp, amb tot just 42.Les empreses constructores tenen un paper de contractació que s’assembla a Lleida a la indústria, perquè domina el temps complet, amb 504 contractes, davant els tot just 43 a jornada parcial i només 38 han entrat a les companyies com a fixos discontinus el mes passat.La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va posar la setmana passada xifres de fixos discontinus que no estan treballant. “Hem demanat a l’INE que ens doni, amb les seues microdades a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA), les dades de fixos discontinus inactius, i els les donaré, anotin vostès. Són exactament 55.300 persones en període d’inactivitat de 18 milions de persones assalariades”, va afirmar en una compareixença al Senat.

L’economista en cap del BCE veu un ajustament dels salaris

Les pujades salarials registrades i esperades a la zona euro no es corresponen amb una “espiral”, sinó que reflectirien un ajustament en resposta a l’alta inflació originada a la regió per factors externs com l’energia, segons l’economista del Banc Central Europeu (BCE) Philip Lane. D’aquesta manera, per a Lane, els treballadors no van ser l’origen de l’alta inflació i considera “desitjable i ineludible” que hi hagi diversos anys d’augments salarials “per sobre d’un nivell normal”, encara que adverteix de la importància d’assegurar-se que torni la normalitat. “És un procés de normalització [...] i jo diria que estem segurs que va per bon camí”, afegeix en un pòdcast publicat ahir dilluns. En aquest sentit, va recordar que, l’any passat, l’augment salarial a l’eurozona va ser del 5,3% i va afegir que el que el BCE busca és l’evidència de desacceleració cap al voltant del 4,5 per cent aquest any.