Dos de cada tres economistes tenen una "opinió desfavorable" del topall als lloguers

L'entrada en vigor del topall al lloguer a 140 municipis de Catalunya no convenç els economistes. Així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que detalla que un 65,4% dels professionals, gairebé dos de cada tres, tenen una "opinió desfavorable" de la nova regulació i defensen que "no ajudarà" al mercat immobiliari. "Amb l'habitatge hi ha un problema de consciència política i moltes de les mesures s'han de consultar amb el sector", ha etzibat el degà del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, aquest dimecres en una roda de premsa. Els economistes també han admès "preocupació" per la situació política i han demanat un govern "estable" després de les eleccions del 12 de maig.

L'enquesta feta durant la segona meitat de febrer a més de 600 col·legiats detalla que d'entre el 65,4% enquestats que tenen una opinió desfavorable del límit al preu dels lloguers, un 32,9% pensen que no només no rebaixarà la "tensió" en el mercat de l'habitatge, sinó que tindrà l'efecte contrari. Hi ha, però, un 28,3% dels professionals que creuen que la nova mesura que va entrar en vigor fa menys de quinze dies sí que serà positiva i només un 3,1% creu que ajudarà "de forma significativa".