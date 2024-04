Wallapop calcula que menys d’un 1% d’usuaris haurà de tributar per les seues vendes després de la nova directiva europea

detail.info.publicated europa press

Wallapop estima que menys d’un 1% dels usuaris de la seua aplicació són susceptibles d’assolir els límits de la directiva europea DAC7 que obliga operadors de plataformes digitals a informar sobre els venedors que realitzin anualment més de 30 operacions de venda de béns amb un import superior a 2.000 euros.

Segons la plataforma, la majoria dels més de 19 milions d’usuaris no haurà de tributar per les seues vendes a Wallapop, i estima que menys d’un 1% dels usuaris de la plataforma serà susceptible d’assolir els límits de la directiva europea en un any tipus.

Des de l’entrada en vigor de la directiva DAC7 el gener 2023, han sorgit diversos dubtes relatius a com han de tributar a partir d’ara les transaccions de productes reutilitzats.

Tanmateix, la plataforma ha aclarit que malgrat l’aprovació d’aquesta nova directiva, que pretén crear un ecosistema de col·laboració més transparent entre plataformes obligades i les administracions tributàries, la manera de tributar la compravenda de productes reutilitzats no ha canviat.

En general, la venda d’articles de segona mà realitzada com a particular no haurà de tributar per l’IRPF sempre que no s’obtinguin beneficis. Aquest seria el cas de particulars (no empresaris) que venguin els seus articles personals per sota del preu de compra, és a dir, sense que això generi cap tipus de guany patrimonial: aquestes vendes no tributaran en l’IRPF.

Tanmateix, els professionals que utilitzin l’aplicació de Wallapop com a punt de venda, o aquells particulars que rebin guanys d’alguna de les seues vendes, hauran d’informar Hisenda de les seues operacions, a més de complir qualsevol altra obligació fiscal aplicable.

En aquest sentit, des de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (Aedaf) també han remarcat que la realitat és que la manera de tributar per la compravenda d’articles reutilitzats no ha canviat i, en el cas dels venedors particulars, només seria necessari tributar en les vendes per imports superiors al seu preu original, una cosa poc comuna en les transaccions de segona mà entre particulars.

Acord amb assessors fiscals per explicar la directiva

Wallapop s’ha unit amb l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (Aedaf) per oferir a la seua comunitat materials informatius i un seminari per entendre les implicacions de les seues vendes de productes reutilitzats després de la implementació de la nova directiva DAC7.

S’espera que, en el marc d’aquesta col·laboració i durant la campanya de la declaració de la Renda 2023 es presentin materials informatius i s’organitzi un webinar per a venedors de Wallapop, tot amb l’objectiu de respondre a alguns dubtes d’usuaris recopilats per la plataforma, així com mostrar diferents casos d’aplicació.