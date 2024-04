Lleida, a la cua de Catalunya en baixes per incapacitat temporal

En una dècada, el nombre mitjà d’hores de treball perdudes per la incapacitat temporal d’un treballador a Catalunya ha passat de les 3,8 mensuals el 2013 a les 7,5 el 2023, el doble que la mitjana Europea. Així consta en un informe elaborat per Pimec i que ahir va presentar a Lleida el seu secretari general, Josep Ginesta. Va destacar que Lleida és a la cua d’aquesta pèrdua d’hores a causa de la menor concentració de la indústria, on més baixes es registren.