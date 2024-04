Barcelona preveu anul·lar unes 140.000 multes a conductors de la zona de baixes emissions

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Barcelona preveu anul·lar unes 140.000 multes a conductors per circular per la ZBE que sumen un import aproximat de 20,1 milions d'euros, segons publica 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN de fonts municipals. Es tracta de multes que no eren fermes o no estaven completament executades en la data de publicació al BOE de la sentència del Tribunal Suprem el novembre del 2023 contra la primera ordenança de la ZBE.

La resolució municipal revocatòria d'aquestes sancions està actualment en tràmit de publicació al BOP i a la Gaseta i s'anul·laran tan bon punt s'hagi produït la publicació. Des de l'Ajuntament remarquen que no es tracta de diners a retornar sinó que es deixaran d'ingressar.

Són multes que no s'han arribat a abonar. És a dir, que el consistori no ha arribat a cobrar de conductors acusats de violar l'àrea protegida de les emissions més contaminants. 'El Periódico' recull que la sentència obliga l'Ajuntament a renunciar al cobrament del 42% de les sancions cursades durant els primers tres anys de la ZBE.