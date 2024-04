El govern espanyol canviarà la llei que permet el visat de residència en invertir en habitatge

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres estudiarà aquest dimarts un informe per modificar la llei, aprovada pel Partit Popular el 2013, que permet obtenir el visat de residència si s’inverteix en habitatge a Espanya. Sánchez ha fet aquest anunci durant la visita que ha realitzat a una promoció d’habitatges socials a Dos Hermanas (Sevilla) juntament amb la ministra d’habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la qual ha rebut alguns xiulets, crits i insults per part de treballadors d’una obra en un edifici contigu.

El president del govern espanyol ha indicat que la mesura tracta d’iniciar el procediment per eliminar la concessió de l’anomenada 'golden visa', amb la que es permet accedir al règim de residència quan s’inverteix més de mig milió d’euros en béns immobles, segons ha explicat el cap de l’Executiu. Després d’advertir que el seu govern adoptarà les mesures que siguin necessàries per garantir que l’habitatge "sigui un dret i no un mer negoci especulatiu", Sánchez ha insistit que en l’actualitat 94 de cada 100 visats d’aquest tipus estan vinculats a la inversió immobiliària i es concentren en ciutats com Barcelona, Madrid, Màlaga, Alacant, Illes Balears i la ciutat de València. "És a dir, precisament els territoris i les ciutats que s’estan enfrontant a un mercat de l’habitatge altament tensat i on és gairebé impossible trobar un habitatge digne per als qui viuen i hi treballen i paguen els seus impostos cada dia", ha destacat el president del Govern.

Sánchez ha insistit en què el de l’Espanya especulativa en habitatge "no és el model de país que volem ni l’Espanya que volem" perquè és un model que "ens condueix al desastre i a una desigualtat punyent" com a conseqüència de la inaccessibilitat dels joves i de les seues famílies a un habitatge. Segons la seua opinió, Espanya té una altra via cap al progrés "real i sostenible", la d’un país per a la "inversió productiva", i el que genera innovació i ocupació de qualitat, de manera que el que pretén el govern central és posar "catifa roja" a qui vulgui crear ocupació, innovació i teixit productiu "i no a qui simplement busca especular" amb l’habitatge. Ha assenyalat que aquesta mesura és un pas més a l’esforç inversor sense precedents de l’Executiu en accés a l’habitatge, que va començar amb una dotació "històrica" per a l’habitatge en els pressupostos generals de l’Estat i que "multiplica per set" la quantia que el seu govern va trobar quan va arribar al poder el 2018.

Des d’aquell any, el govern espanyol ha destinat prop de 1.200 milions d’euros a polítiques d’habitatge a Andalusia a través dels fons europeus i dels plans estatals d’habitatge, segons ha explicat Sánchez, que ha afegit que s’ha traduït en més de 33.000 habitatges, 28.000 en rehabilitació, i més de 7.000 de noves de construcció. A això cal sumar els més de 68 milions d’euros destinats al bo de lloguer jove, segons Sánchez, qui ha agregat que ha advocat per acabar amb la bretxa que existeix a Espanya amb el parc d’habitatges, que "no va deixar de créixer en la passada dècada amb l’abandó absolut de l’habitatge públic".

Durant la seua visita, el president ha rebut esbroncades, crits i insults per part dels treballadors de l’obra contigua a l’edifici que ha visitat. Els obrers havien parat el seu treball per evitar el soroll de l’obra i al final el so va ser el d’alguns xiulets i crits cap al president, que s'ho prendre amb esportivitat i els va demanar que els escoltés. Els crits, que van sonar sobretot al principi i al final, es van encavalcar amb algun aplaudiment.