La concentració bancària, preocupació per a les pimes

L’eventual fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell ha alertat les petites i mitjanes empreses catalanes, que temen que pugui traduir-se, a la llarga, en més dificultats per poder accedir al crèdit. A menys competència, destaquen, els problemes per a les empreses que hagin d’accedir al crèdit per poder portar endavant els seus projectes es poden multiplicar. De moment, les firmes que tenen préstecs en vigor amb qualsevol de les dos entitats ni mostren temors ni han de preocupar-se pel futur d’aquestes operacions. Això sí, es pregunten què pot passar en el cas que necessitin renovar pòlisses o crèdits. Ambdós entitats tenen vocació de servei a les empreses, però especialment en el cas del banc amb seu a Catalunya. Com va publicar SEGRE al febrer, la quota de penetració del Banc Sabadell entre les grans empreses és d’un 83% i es qualifica com un referent en el sector empresarial. En el cas dels negocis és d’un 40% i en clients particulars, d’un 20%.

Amb tot, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ahir va fer una crida a la prudència davant d’una eventual fusió entre el BBVA i el Sabadell. “Hem de veure com es desenvolupa aquesta operació, si finalment es materialitzarà o no”, va dir, i va afegir que “és una bona notícia” per tenir entitats “sòlides”.En aquest context, el director de Comunicació, Marca i Relacions Institucionals d’Ibercaja, Enrique Barbero, va dir que les conseqüències que tindria per al sector la possible fusió entre BBVA i Sabadell “es veuran en el seu moment” i va assegurar que Ibercaja només contempla un “futur independent” que afavoreixi el creixement del negoci i mantingui “la identitat i l’essència” que l’han caracteritzat durant gairebé 150 anys.Les accions del Banc Sabadell van tancar la jornada borsària d’ahir amb uns guanys del 3,56%, tot i que havia arribat a vorejar pujades del 8% en les primeres hores de cotització. En canvi, el BBVA es va deixar un 3,84% en el selectiu espanyol.