Grup Vall Companys compra la integradora de porcí La Rourera

Grup Vall Companys, a través Vall Companys SA, ha arribat a un acord amb la Cooperativa d’Artesa de Segre per a la compra del cent per cent del capital de La Rourera SLU, la societat dedicada a la integració de bestiar porcí. L’assemblea de socis de la cooperativa va aprovar ahir aquesta operació.

La Rourera compta amb diverses instal·lacions de criança porcina repartides per la província de Lleida i la comunitat d’Aragó i té un total de 7.500 verres reproductores.Aquesta operació s’emmarca en la voluntat d’ambdós grups de consolidar la seua relació que ja ve existint des de fa uns anys, segons va explicar ahir Vall Companys. Permetrà donar més estabilitat a la cooperativa, continuar donant els mitjans per a la sostenibilitat i el creixement en tota la seua àrea d’influència i ajudarà Vall Companys a seguir amb el seu procés de verticalització.

Vall Companys i la Cooperativa d’Artesa de Segre han estat col·laborant des de fa anys

L’esmentada font va destacar, així mateix, que és un exemple més d’economia col·laborativa que contribueix a l’estabilitat i prosperitat de les zones més rurals, tan necessàries per a l’equilibri territorial i permetrà també obrir altres possibilitats de negoci, sempre tenint en el focus els socis cooperativistes.La relació entre els dos grups és de “col·laboració i confiança mútua des de fa diversos anys, com es demostra, per exemple, amb l’acord de compra de porcs de la Cooperativa d’Artesa per ser sacrificats als escorxadors del Grup Vall Companys just fa dos anys”. Un altre exemple és la col·laboració en la cria de porc ecològic, en unes 350 mares.

En aquest sentit, la cooperativa d’Artesa de Segre compta en l’actualitat amb més de 1.200 socis i està especialitzada en la producció d’alimentació animal i també en ramaderia, agricultura i vi. Focalitzada a Catalunya, acompanya els socis en projectes de desenvolupament en l’àmbit agroalimentari, com la producció de cereals o porc ecològic.Per la seua part, Vall Companys és un grup agroalimentari de caràcter familiar i líder a Espanya, fundat el 1956. Grup Vall Companys està associat amb més de 2.600 ramaders. El seu model es basa en la integració de totes les fases del procés productiu, així com en la tasca d’uns professionals implicats i altament formats en els seus respectius camps d’activitat.