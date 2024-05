Casa Delfín de Tàrrega supera el 2023 els 18 milions de facturació

L’empresa Casa Delfín de Tàrrega, especialitzada en la venda d’estris i parament de cuina, ha tancat l’any 2023 amb una facturació de 18,5 milions d’euros i afronta aquest exercici amb diferents projectes, entre els quals la seua nova imatge corporativa que ha presentat recentment a la fira HIP 2024 a Ifema (Madrid). El canvi d’aquesta imatge es completarà al llarg de l’any “per tal de reposicionar la marca i millorar la seua presència al mercat”, explica la companyia.

La firma també ha portat a terme una nova ampliació del seu centre logístic i d’emmagatzemament situat a la capital de l’Urgell, la seua seu central, amb l’objectiu de continuar expandint-se tant a nivell estatal com a internacional. Amb més de 6.000 metres quadrats de magatzem intel·ligent, Casa Delfín garanteix entregues amb terminis de 48 a 72 hores en restaurants i hotels de tot el país. A més compta amb una plataforma logística pròpia a les Canàries per dur a terme un picking ràpid i eficient també a les illes.Pel que fa en l’àmbit tecnològic, la companyia targarina ha decidit digitalitzar el procés de vendes i incorporar una nova plataforma de venda intel·ligent, apostant així per la transformació digital de la seua àrea comercial.Casa Delfín compta amb més de 50 treballadors. El seu mercat és estatal, i tot el seu públic és el sector horeca, ja siguin cafeteries i bars, restaurants, hotels independents, cadenes hoteleres, així com col·lectivitats. La màxima presència de la firma és a Catalunya, Madrid, les Balears, les Canàries i Andorra, és on té ubicades seus i showrooms.