El Banc Santander alerta d'un "accés no autoritzat" a dades dels treballadors i clients a Espanya, Xile i Uruguai

El Banc Santander ha avisat aquest dimarts que ha detectat un "accés no autoritzat" a una base de dades de l'entitat financera amb dades de clients a Espanya, Xile i Uruguai així com de tots els treballadors i alguns exempleats del grup. El banc ho ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en un comunicat on assegurava que es van implementar "d'immediat mesures de bloqueig per gestionar l'incident" per protegir els clients. "A la base de dades no hi ha informació transaccional ni credencials d'accés o contrasenyes de banca per internet que permetin operar amb el banc", han avisat.

Per això, han reiterat que les operacions i els sistemes del Santander poden seguir operant amb seguretat. "Lamentem la situació i estem informant proactivament els clients i treballadors directament afectats. Hem notificat oportunament als reguladors i a forces de seguretat i continuarem col·laborant amb ells", han afirmat.