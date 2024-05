Amazon invertirà 15.700 milions d'euros a Aragó

Amazon Web Services (AWS) invertirà 15.700 milions d’euros fins a l’any 2033 en els tres centres de dades que té a Aragó –a Osca, El Burgo de Ebro i Villanueva de Gállego (Saragossa)–, amb els quals es preveu la creació de 17.500 nous llocs de treball, 6.800 dels quals a la regió, segons van anunciar ahir dimecres tant el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, com la mateixa companyia nord-americana.

En concret, AWS va anunciar els seus plans d’inversió a Espanya mitjançant la seua regió AWS Europe (Spain), amb la qual donarà suport a l’equivalent a 17.500 llocs de treball a temps complet en negocis locals de forma anual, contribuint amb 21.600 milions d’euros al producte interior brut (PIB) d’Espanya fins al 2033, segons estimacions de la companyia.AWS expandirà la seua infraestructura de núvol a Aragó amb el suport del govern regional i localitzarà a la comunitat autònoma el 40% (6.800) dels llocs de treball estimats a nivell estatal.Azcón va assenyalar que el Consell de Govern va aprovar ahir la declaració d’interès autonòmic per a aquest projecte, perquè la tramitació administrativa es dugui a terme “en el menor temps possible”. Va indicar, així mateix, que si AWS no pot arribar a acords sobre transaccions privades de terres, aquestes puguin arribar a expropiar-se, convençut que “hi haurà converses per part de l’empresa amb els propietaris” de terres, insistint que el PIGA (projecte d’interès general d’Aragó) és un procediment “excepcional” i que el Govern d’Aragó té competència per portar-lo a terme.Aquesta inversió d’AWS multiplica per sis el pla original de la companyia, anunciat l’any 2021, d’invertir 2.500 milions d’euros i donar suport amb la creació de 1.300 llocs de treball a temps complet de forma anual en deu anys.En aquest sentit, la directora general d’AWS per a Iberia, Suzana Curic, va assegurar que la companyia està “compromesa” a donar suport a Espanya en diverses àrees.