Posar la rentadora de matinada per estalviar electricitat és cosa del passat

Posar la rentadora de matinada és cosa del passat. I és que les hores amb la llum més barata ja no són únicament mentre dormim. Segons la plataforma Selectra, els preus dels trams horaris han canviat durant l’últim any, el que ens ha permès posar la rentadora en horaris “normals” i actualment podem trobar els preus més baixos també durant la tarda.

La nova hora recomanada per utilitzar els electrodomèstics

Tenint en compte la mitjana dels preus del mercat regulat a l’abril i maig, el cost de posar la rentadora o utilitzar qualsevol altre electrodomèstic entre les 14 i les 18h és un 42% més barat per fer-ho en la resta d’hores de la tarda i un 16% més barat que la mitjana del dia el 2024, segons Selectra. És, a més, un 27% més econòmic per consumir pel matí, de 10 a 14h. Si comparem aquest mateix tram amb les hores de matinada que abans es recomanaven com les millors per estalviar, la diferència de preu és tan baixa que no val la pena l’esforç i les molèsties de fer-ho en aquest horari. Concretament la diferència és només d’un 10%. La qual cosa, en preus com els que estem vivint en els últims mesos, equival a estalviar tan sols 0,02 euros per posar la rentadora de matinada en els dies que el preu de nit és més baix.

Què ha canviat?

El 2021 va tenir lloc una reforma de les tarifes elèctriques amb què es va aprovar el peatge 2.0 TD, per a totes les tarifes d’accés amb una potència de fins 15 kW, establint 3 franges horàries on l’electricitat és més cara o més barata: pla, punta i vall. Això va portar que les hores més barates de llum es trobessin únicament els caps de setmana, festius i durant la matinada, i per tant, la recomanació d’aprofitar-les per consumir i aconseguir així una reducció en el preu de la factura, el que va generar una gran controvèrsia. El canvi a poder consumir energia barata a la tarda es deu a l’aportació més gran de les energies renovables dins del mix elèctric, a l’haver augmentat la instal·lació de nous projectes i conseqüentment la generació mitjançant aquest tipus d’energies. Això permet cobrir freqüentment, sense problema, la demanda d’aquelles hores, fet que es veu afavorit per l’important descens de la demanda experimentat davant els màxims del 2021. Tanmateix, encara que el període més baix que tenim actualment és de les 14h a les 18h continua sent considerat com a tram pla, això suposa que es continuen pagant com a tal els peatges en aquest horari, la qual cosa impedeix que sigui encara més barat d’acord al preu del mercat. Una possible solució davant d’això? La reestructuració en els peatges establerts el 2021 permetria abaratir els preus, augmentar el consum en hores de generació renovable –augmentant el percentatge de generació renovable sobre el total–, reduint els abocaments d’aquestes energies i, possiblement, reduir el preu de la llum, en ser necessària menys energia per cobrir el consum en aquell període. Així, canviarà el costum d’aquells que es van quedar amb la idea de què el millor és seguir fent el consum de nit. Selectra és una plataforma de gestió i reducció de les despeses de llum, gas, Internet, telefonia, alarmes i assegurances per a empreses i llars.