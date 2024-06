L'ànima de les empreses de Lleida

“L’empresa més enllà del resultat econòmic”, aquest podria ser el resum en tot just unes paraules de la taula Lideratge amb propòsit en clau lleidatana ahir a la Trobada al Pirineu. La taula, presentada i moderada per la subdirectora de SEGRE, Anna Gómez, va arrancar amb la intervenció del president de la Diputació, Joan Talarn, qui va voler deixar clar que “fer créixer els negocis impacta en l’arrelament de projectes de vida a la nostra demarcació”.

El gerent de Motocard, Ramon Colillas, va defensar que la raó de ser de la seua empresa és protegir els motoristes amb els accessoris que comercialitzen. Sobre aquesta base, treballen i creixen, fins a assolir una facturació de 80 milions d’euros l’últim exercici. La xifra s’ha doblat amb l’entrada en l’accionariat d’Àbac, que ara és el soci majoritari. Colillas va voler posar èmfasi en les persones i l’equip i, per exemple, una de les dades de les quals es mostra orgullós és que el 90% de la seua plantilla, formada per 340 professionals, declara que el seu objectiu és fer la carrera professional dins de la companyia. Avui la meitat de les seues vendes arriben d’altres països i de cara al creixement, s’han fixat com a objectius Itàlia i Sud-amèrica.La presidenta de la paperera Alier de Rosselló, Elisabet Alier, va fer un repàs de la història de la companyia des del seu naixement el 1832 fins avui, sense obviar el moment més dur amb el concurs de creditors que va presentar el 2014. Però l’afany per tirar endavant el projecte i l’entrada en el capital, on avui és majoritària, de la família Pereira, han permès a la companyia no només remuntar sinó créixer i Alier ho va qualificar d’impacte social, perquè en l’última dècada ha doblat la plantilla fins als 280 treballadors amb els quals compta en l’actualitat i que preveu que continuï incrementant-se. Va destacar el seu objectiu de crear valor econòmic, però amb l’esmentat impacte social i ambiental positiu. Entre altres punts, va explicar les inversions, com va publicar SEGRE, en les dos noves plantes d’avaluació de residus plàstics i fotovoltaica.El president de Semillas Fitó, Eduard Fitó, va voler iniciar la ponència destacant que el seu propòsit són els equips de professionals i que, va dir, a més són bones persones, i tot per crear riquesa sostenible, va remarcar, en tota la cadena de valor agroalimentària, des de l’agricultor fins al client del supermercat. La companyia, amb instal·lacions a Bellpuig i Anglesola, dedica el 37% de la plantilla a la investigació i desenvolupament i el 20% de la seua facturació naix precisament de la innovació. Entre les dades que va aportar destaquen que el 65% de la facturació procedeix de mercats exteriors i que té presència comercial en 90 països.La directora d’operacions i consellera delegada de Cervós, Núria Cervós, representa un exemple d’arrelament al territori d’una empresa al Pirineu, on té el 90% de l’activitat. Encara que el 75% de la seua facturació, que l’any 2022 va arribar als 20 milions d’euros, arriba de la construcció, és una companyia diversificada amb quatre línies de negoci, inclòs el turístic. Compta amb un centenar d’empleats distribuïts en vuit centres de treball diferents. La seua aposta és el Pirineu, però també l’expansió territorial a través d’aliances preservant l’empresa familiar i incorporant nou talent.