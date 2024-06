Andorra aposta pel lideratge al Pirineu amb l'associació amb la UE

El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va defensar que l’acord d’associació amb la Unió Europea –que els andorrans han de votar en referèndum el 2025– ha “de facilitar la internacionalització” de les empreses andorranes. Espot va clausurar ahir la 35 Trobada al Pirineu juntament amb president de l’esdeveniment, Josep Serveto. Va definir l’acord com una oportunitat per impulsar l’aspiració d’Andorra de “tenir un rol de lideratge” en el seu entorn per explorar sinergies que permetin crear noves oportunitats econòmiques, fomentar la mobilitat laboral i frenar la despoblació al Pirineu, juntament amb Espanya i França. Va destacar que, a més, l’acord permetrà l’homologació dels productes andorrans al mercat interior europeu, al qual tindran la possibilitat d’accedir de forma progressiva, una situació que ja tenen altres països, com pot ser el cas de Noruega.

També va posar en relleu el creixement de població i econòmic del Principat després de la pandèmia i va voler reforçar l’aposta més enllà de sectors tradicionals, com el turisme o la construcció. Vol que s’ampliï a altres sectors com l’esport, la salut o el sector financer, així com l’educació. En aquesta línia, va recordar que en els últims anys han arribat a Andorra empreses de sectors innovadors, però va posar en relleu que també s’estan posant en marxa projectes d’aquestes característiques amb inversió local. “Sabem que per consolidar aquest procés i per poder donar suport i facilitar que les empreses puguin créixer des d’Andorra és molt important l’acord d’associació amb la UE”, va remarcar el president d’Andorra.

Per la seua part, Josep Serveto va concloure la jornada celebrant que ha estat “una gran Trobada Empresarial” i apel·lant als propòsits empresarials que han estat el fil conductor de la trobada. Va instar a exercir “una gestió econòmica prudent però amb visió valenta”, va defensar l’aportació de valor i la gestió realista de la sostenibilitat ambiental, així com el desenvolupament de l’activitat de manera ètica i responsable, i situar el talent i el lideratge al centre. Finalment, es va referir al baròmetre de la Trobada Empresarial, en el qual han votat els assistents, i en què s’ha reflectit que un 67% de les empreses presents preveuen crear llocs de treball i un 84 per cent preveu un creixement de la facturació, com va publicar ahir SEGRE.