Els carburants continuen baixant a les portes de la primera operació sortida de l’estiu

Els preus dels carburants continuen encadenant descensos, en el cas de la gasolina set de consecutius i en el del dièsel nou, el que situa a la primera al nivell que tenia al març d’aquest any, mentre que per veure un preu igual per al dièsel cal remuntar-se al juliol de l’any passat.

A les portes que la setmana que ve tingui lloc a les carreteres el primer gran èxode vacacional de l’estiu, la gasolina, en la setmana de l’11 al 17 de juny, s’ha situat en una mitjana d’1,615 euros el litre i el dièsel en 1,453 euros, segons l’últim Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), difós aquest dijous i que recull dades d’11.400 estacions de servei espanyoles.

El preu mitjà de la gasolina ha baixat un 0,49 % en l’última setmana i el del gasoil, un 0,27 %. Així, quan falta poc més d’una setmana per a la primera gran operació sortida de l’estiu, omplir amb gasolina un dipòsit mitjà de 55 litres costa 88,83 euros i fer el mateix amb dièsel, 79,91 euros.

Malgrat els descensos, els carburants són més cars ara que fa un any; en el cas de la gasolina, un 1,19 %, i en el del gasoil, un 1,82 %.

A més, des que va començar el 2024, la gasolina s’ha encarit un 5,21 %; si bé el dièsel presenta un preu un 2,74 % inferior al que tenia quan es va iniciar l’any. Només l’últim mes el preu de la gasolina ha baixat un 2,53 % i el del gasoil, un 2,81 %.

Els dos carburants es troben lluny dels preus de juny de 2022, quan la gasolina i el gasoil van arribar als seus màxims històrics al disparar-se per la guerra d’Ucraïna. El preu de la gasolina està un 16,80 % per sota del de llavors i el del gasoil és un 23,53 % inferior.

Una setmana més el preu dels carburants a Espanya està per sota de la mitjana de la UE, que és d’1,727 euros per litre de gasolina i d’1,595 per al de gasoil, així com de la dels vint països de la zona euro, on la mitjana del preu de la gasolina ha estat d’1,782 euros el litre i la del dièsel d’1,620 euros.