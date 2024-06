Treball eleva les multes per incompliment de la jornada

El ministeri de Treball vol multar amb fins a 10.000 euros per treballador les empreses que incompleixin amb el registre horari i la reducció de la jornada setmanal, que passaria a ser d’un màxim de 40 hores a 38,5 durant el 2024 i de 37,5 hores l’1 de gener del 2025, segons consta a l’esborrany de l’avantprojecte de llei que el Govern central va fer arribar als agents socials i que debatran demà. Això suposa un enduriment de les sancions actuals en matèria de jornada per dos vies: en primer lloc, perquè es multarà per cada treballador amb qui s’incompleixin les normes i no de manera global, i en segon, perquè l’import de la infracció greu serà més abundant, passant d’un màxim de 7.500 euros 10.000 euros.

Així, d’acord amb l’esborrany de la llei, la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball se sancionaran amb entre 1.000 i 10.000 euros.

Govern i agents socials tenen previst reunir-se demà per examinar l’esborrany de la norma

El text també introdueix canvis en el registre de jornada per garantir que realment sigui eficaç. Aquest nou registre haurà de ser digital i accessible, de manera automàtica, per a cada treballador, els representants sindicals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. A més, les empreses, a les quals es concediran 6 mesos per aplicar aquest nou sistema, hauran de conservar els registres durant quatre anys.Al document de Treball no es contempla intercanviar jornada ordinària per jornada extraordinària, és a dir, un augment de les hores extra per compensar la rebaixa de la jornada ordinària, com demanava la CEOE i com ja va descartar la ministra del ram, Yolanda Díaz. El que sí que assenyala és que els contractes a temps parcial amb una prestació de treball de durada igual o superior a 38,5 hores el 2024 o 37,5 el 2025 es convertiran automàticament en contractes a temps complet. En supòsits diferents, els treballadors tindran dret a continuar realitzant les mateixes hores amb increment de sou.