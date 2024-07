Treball negociarà la reducció de jornada només amb els sindicats

El secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va afirmar ahir que el Govern de l’Estat avançarà en la reducció de la jornada laboral per portar el temps de treball de les 40 hores setmanals a les 37,5 hores de cara al 2025 només amb sindicats, després de la posició “molt decebedora” de la patronal espanyola, que va titllar d’“una burla al diàleg social i a la democràcia” la negativa al pacte.

No obstant, Pérez Rey va afirmar que això no implica que la patronal espanyola deixi de ser convocada per a les pròximes reunions de la negociació sobre aquest afer, que s’estan fent de manera setmanal, deixant la porta oberta al fet que CEOE i Cepyme continuïn en la taula de negociació.Així va respondre el número dos de Yolanda Díaz, després que es complís el termini d’una setmana que el ministeri de Treball va donar a les patronals espanyoles perquè presentessin propostes per escrit per reduir el temps de treball.Hores abans, la mateixa ministra afirmava que la CEOE se situa “amb l’extrema dreta” per la negativa a reduir la jornada laboral sense minva salarial, ja que “ni tan sols el PP no es troba en aquesta tesi”.Mentrestant, tant el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, com el de CCOO, Unai Sordo, van demanar seguir endavant amb la negociació encara que sigui sense la patronal. En paral·lel, segons un informe elaborat per Cepyme, el cost de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals afectarà uns sectors més que altres, de manera que les empreses dedicades al comerç s’emportaran la pitjor part, ja que l’impacte econòmic –tant directe com indirecte– ascendirà a 10.379 milions d’euros a l’any, mentre que per a l’Administració Pública serà només de 15 milions d’euros anuals.