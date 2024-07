El sector porcí manté uns bons preus durant el primer semestre de l'any per la baixada dels costos de producció

detail.info.publicated acn

El sector porcí manté un balanç positiu durant el primer semestre de l'any gràcies a uns preus que segueixen alts, tot i que cauen lleugerament respecte l'any passat, i la davallada dels costos de producció. Segons el sindicat Unió de Pagesos (UP), els productors han guanyat de mitjana 0,37 cèntims per quilo de carn, cosa que es tradueix amb un benefici d'uns 44 euros per animal, uns 2,5 euros més respecte l'any 2023. Al marge d'això, el sector viu moments d'"incertesa" davant la possibilitat que Xina imposi aranzels als productors europeus de porcí com a resposta a l'increment de taxes de la Unió Europea als cotxes elèctrics del gegant asiàtic. Espanya exporta a Xina el 10% de la carn de porc que produeix.

Unió de Pagesos destaca que, tot i la baixada de preu dels caps de bestiar, el lleu descens que han experimentat els costos de producció han contribuït als números verds del sector. Així, entre els mesos de gener i juny d'aquest any, el preu mitjà a Mercolleida ha sigut d'1,755 euros el quilo, uns 8 cèntims per sota dels 1,869 e/kg que es pagava de mitjana a la mateixa llotja durant el 2023. Tot i així, el descens en les despeses ha fet que el balanç final sigui actualment de 44,36 euros per porc, més de 2,5 euros per sobre dels 41,72 de mitjana registrats el 2023.

El sindicat ha destacat que durant el 2023 es van mantenir uns costos de producció "anormalment elevats", sobretot pel que fa al pinso, l'energia i els combustibles, amb una mitjana d'1,50 euros el quilo. I ha afegit que aquestes despeses ja s'havien incrementat de manera "extraordinària" el 2022.

El sindicat ha presentat aquestes xifres aquest dijous en una roda de premsa a la seu de l'organització agrària a Lleida que ha comptat amb la participació de Jordi Armengol, responsable de Sectors Ramaders a la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos; Rossend Saltiveri, responsable nacional del sector Porcí del sindicat, i Josep Maria Cortasa, membre del sector Porcí d'Unió de Pagesos i membre de la Junta de Preus de Garrí de Mercolleida.

Estat de les exportacions

Durant la primera meitat de l'any, Espanya s'ha mantingut com el primer país exportador de la Unió Europea de carn i derivats. Tot i això, les exportacions han registrat una lleu baixada, de l'1,9% en volum i de l'1,8% en valor. Aquesta situació s'ha mantingut gràcies al lleuger augment de les exportacions en volum i valor dins de la UE que han compensat, en bona part, la reducció de les vendes a països extracomunitaris.

Amb tot, el sindicat ha expressat la "incertesa" que li produeix el futur de les exportacions de porcí a la Xina, el principal importador de carn de porcí de l'estat espanyol, i ha afirmat que estan a l'espera de les decisions que el país asiàtic pugui prendre sobre la imposició d'aranzels. Saltiveri ha lamentat que aquesta situació amenaça de convertir l'agricultura i la ramaderia "en moneda de canvi". També ha valorat que bona part de la carn que exporten a Xina són despulles de porc, uns productes que no tenen sortida al mercat europeu i que, per tant, "complementen molt bé" al sector.

En relació amb el 2023 també s'ha reduït lleument el volum de producció i el nombre de sacrificis, amb descensos a Catalunya del 3,1 i del 6% respectivament. En el cas del global de l'Estat, la baixada ha sigut del 4,2 i del 6,5%. Aquestes xifres contrasten amb l'augment de la importació d'animals vius a granja, que ha crescut un 10% respecte del mateix període de l'any anterior.

Demandes d'UP

L'informe de balanç que ha presentat el sindicat inclou també un breu resum de l'activitat sindical d'Unió de Pagesos durant aquesta primera meitat del 2024. En aquest temps, UP ha treballat per demanar una moratòria de la normativa de mesures de benestar animal, així com mesures per tal de garantir que les explotacions s'hi puguin adaptar sense perdre la seva capacitat productiva actual.

A més, el sindicat ha demanat també una avaluació i informació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per l'aplicació de la normativa d'ordenació porcina, d'obligat compliment des del passat dia 1 de gener, i ha seguit treballant una de les seves principals línies de demanda, com és la reducció de la burocràcia i evitar la duplicitat de tràmits que sovint han d'omplir els productors.