Afrucat i FEMAC impulsen la primera acceleradora d'emprenedoria del sector agroalimentari català

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i el Clúster de la maquinària i mitjans de producció agrícola (FEMAC) impulsen la primera acceleradora d'emprenedoria adreçada el sector agroalimentari català. Amb el nom EMPRENAGRO.CAT, el projecte té com a objectiu buscar, donar visibilitat i impulsar el talent dins el sector agrari i ramader. L'acceleradora oferirà tres mesos de formació i mentories amb professionals del sector perquè els inscrits, siguin joves o no, puguin tirar endavant i fer viables les seves idees. Hi ha 15 places disponibles i, de moment, ja hi ha 6 inscrits. "Volem crear la Masia del Barça del sector agro", ha explicat el director d'Afrucat, Manel Simon, a la presentació del projecte que s'ha fet a Lleida.

La iniciativa EMPRENAGRO.CAT vol donar visibilitat al talent del sector agroalimentari en diferents àmbits, ja sigui el de la innovació, digitalització o de promoció. I és que segons els seus impulsors, malgrat que Lleida és el "rovell de l'ou" del sector agrari i ramader del país, l'emprenedoria dins d'aquest és un terreny "una mica desconegut", ha explicat el president de FEMAC, Josep Ramon Pons, que ha afirmat que al territori encara "hi ha molt talent per descobrir".

L'estat espanyol és el tercer país, darrere de l'Índia i els EEUU en empreses emergents del sector agrotecnològic. D'aquesta manera, la iniciativa vol donar un impuls als projectes innovadors en un sector agroalimentari cada vegada amb menys relleu generacional i amb reptes afegits com són els desequilibris comercials oferta-demanda i una climatologia cada vegada més extrema.

La primera convocatòria s'adreça a perfils d'estudiants de cicles formatius i de graus universitaris, joves i fills d'agricultors que es volen incorporar a l'explotació familiar, acadèmics i treballadors d'empreses o persones en situació d'atur. En total se'n beneficiaran 15 persones que entre els mesos de setembre i desembre rebran formacions i mentories gratuïtes amb altres professionals del sector. Els millors projectes que en surtin seran reconeguts i premiats amb premis de 1.000, 750 i 500 euros.

L'acceleradora està impulsada per la FEMAC, Afrucat i la consultora Imak, i compta amb la col·laboració i el suport d'Agrobanl, Hlobal Lleida Inversions, CIDAF, Parc AgroBiotech, Clúster Innovi, Clúster Food Retail i Link Up. EL projecte rep el suport del Departament d'Empresa i Treball.