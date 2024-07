Lleida, de les províncies amb més botigues d'alimentació per càpita

Els actius d’alimentació han registrat volums rècord d’inversió a Espanya en els últims anys, segons les dades de l’Informe sobre el sector alimentació a Espanya elaborat per la consultora immobiliària internacional JLL, que assenyala que Lleida és de les províncies de tot l’Estat que compta amb més botigues d’alimentació per milió d’habitants. Madrid i Barcelona lideren pel que fa al nombre de botigues total, però si es té en compte el número per cada milió d’habitants, les províncies de Girona, Tarragona i Lleida, així com Terol, presenten la densitat més gran, seguides d’altres demarcacions com Càceres i Badajoz, Lugo, Zamora, Cantàbria i Conca. A l’altre extrem se situen Ceuta, Melilla, i les províncies de Madrid, Burgos, Guadalajara i València.

Segons l’informe, el volum anual mitjà d’inversió, que inclou tant portfolis de supermercats i hipermercats com botigues independents d’aquest tipus d’actius, es va disparar un 96% en els últims anys (2020-2023).Amb 2.069 milions d’euros totals invertits en el sector de l’alimentació entre l’any de la pandèmia i el 2023, el rècord es va registrar el 2022 amb 709 milions d’euros. D’aquesta forma, el sector de l’alimentació va passar de representar el 8 per cent del total de les inversions en retail el període 2017-2019 al 28% entre els anys 2020 i 2022, mentre que el 2023 els volums d’inversió van caure per la disponibilitat limitada de portfolis en venda i perquè els inversors van centrar l’atenció en transaccions de menor volum per fer front a l’impacte de l’alt cost de deute i a la incertesa econòmica.Malgrat això, el 2023 les inversions en el sector alimentació van arribar als 194 milions d’euros i van representar un significatiu 18% sobre el total invertit en retail.

La inversió en supermercats, hípers i botigues ha augmentat un 96% entre 2020 i 2023

La consultora espera per al 2024 que es produeixi una important acceleració de l’activitat inversora en el sector ateses les retallades de taxes d’interès durant el present exercici.A diferència d’altres països europeus, com poden ser els casos de França, Alemanya i el Regne Unit on el mercat d’alimentació està dominat per uns quants grans operadors, l’espanyol és més fragmentat. Així mateix, a Espanya el 50% de la superfície de vendes està distribuïda entre set grups entre grans cadenes estatals i altres de regionals.