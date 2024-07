La collita de poma augmenta a Lleida 15%, però sense l seu potencial produc

La producció de poma a Lleida es recupera en aquesta campanya, tot i que encara per sota del potencial productiu previst de collita de poma a Catalunya, amb unes 171.580 tones, un 15 per cent més que l’any passat, segons les dades presentades ahir per Afrucat i Acció Climàtica, amb una gran qualitat i calibres grans.

La collita preveu ser un 12% superior en poma golden, amb 87.860 tones; un 23% més en fuji (13.660 tones) i de fins a un 20% més elevat en granny smith (18.020 tones), entre les varietats més importants, segons va explicar el director general d’Afrucat, Manel Simon.El president del Comitè de Llavor d’Afrucat, Joan Serentill, va destacar que malgrat la recuperació de la poma en volumen “encara som lluny del potencial productiu, no podem parlar d’un bon cicle en la història de la fructicultura, perquè en els últims 5 anys han anat passant una sèrie d’inclemències meteorològiques [sequera, pedra, gelades] que han minvat les produccions de cada any”.

Malgrat les “batzegades” a la producció pel clima, no hi ha una situació d’alarma pel canvi climàtic

Pel que fa a les peres, amb dades a 22 de juliol, l’afectació per la sequera del 2023, juntament amb les elevades temperatures, han afectat la inducció floral dels fruits. Això, sumat a diversos factors meteorològics, han retallat la producció de pera a la província de Lleida que, amb un total de 75.030 tones, serà un 36 per cent inferior en comparació amb la del 2023 i un 38 per cent respecte a la mitjana dels últims cinc anys.D’aquesta manera, segons les previsions per a aquesta campanya es collirà fins a un 50 per cent menys de pera conference, fins a les 30.140 tones; un 24% menys de williams (14.410 tones); unes 4.070 tones d’ercolini (-19%); 14.050 de llimonera (-18%) i 4.980 tones de pera blanquilla (-3%).Des d’Afrucat es va afirmar que malgrat que comencen a ser preocupants les “batzegades” de producció provocades per les inclemències climàtiques, “encara no hem arribat a una situació d’alarma pel canvi climàtic”.En aquest sentit, Serentill va assenyalar que el factor més important sobre el qual el productor basa la seua campanya continua sent el de la monetització del seu producte al mercat.Va posar èmfasi a més en la recerca de fórmules per recuperar el mercat intern, després d’una pèrdua de fins a un 45% del consum de peres a l’Estat en només quinze anys.

Més superfície plantada per recuperar el mercat intern

Manel Simon va dir que “està clar que estem plantant tant pomes com peres i que l’objectiu d’aquestes noves produccions és recuperar el mercat espanyol i anar substituint la competència”.Així, va destacar que la poma golden, la fuji i la gala són les varietats més plantades a Lleida, i la golden, altres de tardor i la cripps pink les que més es planten a Girona. En referència a la pera, la conference destaca com la varietat més plantada, seguida de lluny per la williams, ercollini i la llimonera.Per la seua part, el director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del departament d’Acció Climàtica, Joan Gòdia, també va destacar la importància de la investigació per fer front als nous reptes climàtics i va remarcar que “la sostenibilitat és un dels eixos de l’Estratègia Alimentària de Catalunya i es veu reforçada pel foment del consum de proximitat”.