Teresa Carles aprova ampliar capital en onze milions d'euros

El Grup Teresa Carles Flax & Kale ha aprovat una ampliació de capital d’onze milions d’euros per seguir endavant amb el pla de negoci centrat en tres línies: restaurants, producció de kombutxa i elaboració de plats elaborats. Segons van explicar ahir fonts de la companyia, s’estudia a més la possibilitat de donar entrada a nous accionistes.

La línia de kombutxa està establerta a la seua planta lleidatana de Bell-lloc, un projecte per al qual va anunciar una inversió de 7 milions d’euros l’any 2022. Per la seua part, els plats elaborats es produeixen a la planta de Fraga, que va adquirir fa dos anys. Fonts del sector apunten a l’existència d’empreses interessades en aquesta factoria. En l’actualitat treballa en un torn de matí i els empleats de la línia de tarda han estat traslladats a la factoria de Bell-lloc, segons van explicar ahir des d’UGT. Fonts de l’empresa relacionen el canvi amb un augment de la demanda de kombutxa en ple estiu i per tant amb necessitats de producció dins del grup.

Acaba d’obrir un restaurant a la Terminal 4 de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas

La tercera línia de negoci per part del grup agroalimentari és la de restaurants Flax & Kale. Acaba d’entrar en el que qualifica com a categoria de viatges i tot just ha inaugurat un establiment a la Terminal 4 de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, segons va explicar ahir.El Grup ha obtingut 4,3 milions d’euros del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari, canalitzats a través del projecte que lidera juntament amb altres empreses sota el nom From Green to Healthy i que va obtenir un total de 26,7 milions d’euros, que invertirà a optimitzar els processos productius, digitalitzar-se i avançar en la transició energètica. Així es va explicar en la recent visita a la planta de Bell-lloc d’Urgell del ministre d’Indústria, Jordi Hereu.A finals de l’any passat i coincidint amb l’avui president en funcions, Pere Aragonès, la companyia va anunciar que havia arribat a una facturació de 5,6 milions d’euros només amb les vendes de la kombutxa i que es trobava en plena fase d’expansió internacional. La firma comercialitzava en aquell moment la beguda probiòtica en mercats del Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Àustria, Romania, Hongria i la República Txeca, i confiava a convertir-se en un referent comercial del sud d’Europa.