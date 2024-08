La gasolina cau al seu preu més baix des del març a les portes de l’'Operació Sortida'

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus mitjans dels carburants a Espanya van continuar a la baixa en l’última setmana, quan el litre de gasolina es va pagar a 1,611 euros, gairebé un 0,4 % menys, després de registrar la seua tercera caiguda consecutiva i marcar el nivell més baix des de començaments del març passat.

El gasoil, per la seua part, va costar 1,483 euros/litres, un 0,6 % menys, en la qual va ser la seua segona baixada seguida, segons l’últim Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) publicat aquest dijous, que recull les dades d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 23 i el 29 de juliol.

Són previs, per tant, a l’'Operació Especial’ amb motiu de l’1 d’agost, per a la qual la Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 3.100.000 desplaçaments per les carreteres espanyoles.

D’acord amb l’històric elaborat per EFE, l’últim mes, la gasolina ha descendit un 0,6 %, en tant que el gasoil ho ha fet en més d’un 0,3 %.

De fet, el primer carburant s’ha anotat el seu nivell més baix des de la primera setmana de març -quan es va pagar a 1,609 euros/litre-, sent inferior, fins i tot, als 1,615 euros/litres de mitjans de juny.

En comparació amb les mateixes dates de l’exercici anterior, el preu de la gasolina és ara un 2,4 % més barat, mentre que el del dièsel ha baixat entorn d’un 1,3 %.

Des de començaments d’aquest any, la gasolina s’ha encarit un 5 %; tanmateix, el gasoil s’ha abaratit un 0,7 %.

Amb els nivells de l’última setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina va costar 88,61 euros; si es va proveir de gasoil, es va abonar uns 81,57 euros.

Això suposa al voltant de 2 i 1 euros menys que el que es va pagar fa un any per proveir-se d’un tanc de gasolina i un altre de dièsel, respectivament.

Observant els màxims de juny de 2022, 1,941 euros per litre de gasolina amb el descompte de 20 cèntims que s’aplicava llavors inclòs, i 1,9 euros per litre de gasoil, el primer carburant és ara un 17 % més barat i el segon, un 21,9 %.

Com cada setmana, els preus a Espanya van estar per sota de la mitjana dels Vint-i-set de la UE, on la gasolina es va pagar a 1,73 euros/litre, i el gasoil, a 1,606 euros.

També són inferiors als vistos en el conjunt de la zona euro, el preu de la qual mitjana de la gasolina va ser d’1,78 euros/litre, i el del dièsel, 1,629 euros.

Una 'Operació Sortida' amb preus a la baixa

En aquest escenari de menors preus dels carburants encaren milions de conductors l’'Operació Sortida' a les seues vacances d’estiu.

D’acord amb la DGT, al llarg d’agost, el mes més important quant a moviments de vehicles de l’estiu, estan previstos 48.324.000 desplaçaments.

La 'Operación Especial Primero d’agost’ es va posar en marxa a les tres de la tarda d’aquest dimecres per donar cobertura als moviments que s’esperen fins les dotze de la nit de dijous.

En aquest període i el cap de setmana s’observarà un increment de desplaçaments en coincidir els del començament de les vacances d’agost, amb sortides de grans nuclis urbans i destinacions a zones turístiques de costa i litoral, amb el retorn dels qui finalitzen les de juliol.

Així mateix durant els dies d’aquesta operació continuarà l’afluència de vehicles tant portuguesos com magrebins, aquests últims cap als passos fronterers dels seus països d’origen dins de la primera fase de l’operació 'Pas de l’Estret’.

En qualsevol cas, els preus que recull el Butlletí Petroler només serveixen d’orientació o termòmetre d’aquest mercat, en tractar-se de la mitjana marcada pels combustibles durant la setmana prèvia.