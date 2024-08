Les matriculacions de vehicles elèctrics purs a la UE es disparen un 48,5% el 2023, fins 4,5 milions

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Les matriculacions de vehicles elèctrics a la Unió Europea (UE), alimentats únicament amb bateria, van ser d’1,5 milions de vehicles el 2023, fins a elevar el nombre total a les 4,5 milions d’unitats, el que suposa un augment del 48,5% respecte de les xifres de l’últim any, segons les dades publicades aquest divendres per Eurostat.

El 2023, la proporció de vehicles elèctrics alimentats únicament per bateria va assolir el 14,6% de quota de les noves matriculacions, el que suposa una continuació dels increments registrats durant els últims anys al camí per l’adopció de la mobilitat elèctrica en el bloc comunitari i és que aquesta proporció de vehicles elèctrics purs entre les noves matriculacions es va mantenir per sota de l’1% fins 2018, per créixer "notablement" durant els últims quatre anys, fins assolir el 5,3% el 2020, el 9% el 2021, el 12,1% el 2022 i el 14,6% el 2023.

Els països escandinaus continuen liderant el rànquing de vehicles elèctrics matriculats el 2023. A Dinamarca, els vehicles elèctrics alimentats únicament amb bateria van representar el 7,1% de tots els turismes venuts de la mateixa manera que es van observar percentatges elevats a Suècia (5,9%), Luxemburg (5,1%) i els Països Baixos (5,0%).

Al contrari, 14 països van registrar participacions inferiors a l’1%, sent les més baixes les registrades en Xipre, Grècia i Polònia, cada una amb un 0,2%.

En aquest bloc es troben els registres a Espanya ja que la taxa de vehicles elèctrics venuts va ser del 0,56% el 2023, tot just dos dècimes més que el firmat durant l’any anterior.