Lleida té el doble d'empleats públics que treballadors en el sector de l'hostaleria

Lleida compta amb el doble de persones que treballen per a les diferents administracions públiques que tota l’ocupació generada pel sector de l’hostaleria. Així es desprèn de les informacions públiques tant del ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, d’una banda, i de la Seguretat Social, de l’altra.

En concret, el butlletí del personal al servei de les administracions públiques xifra en 28.687 els treballadors del sector en l’arrancada d’aquest any, dades que acaben de fer-se públiques. En aquesta mateixa data, la Seguretat Social tenia comptabilitzades 14.169 persones cotitzant per activitats relacionades amb l’hostaleria. Així, l’ocupació pública és més de dos vegades superior a l’agricultura en aquell moment, amb 12.485 empleats, i passa pràcticament el mateix amb el sector del transport i la logística, que no arriba als 12.100 treballadors. L’ocupació pública també guanya en plantilla a la indústria manufacturera de Lleida, que reuneix 26.408 persones treballant. Dins de les grans seccions d’activitat registrades per la Seguretat Social només el comerç a l’engròs i al detall, incloent la reparació de vehicles, té més plantilla que les administracions, a l’arribar a 32.027.

En l’arrancada de l’any, les administracions generaven el 14,88 per cent del total de les afiliacions a la Seguretat Social de tots els règims, tant el general (és a dir, assalariats) com el d’autònoms.El gruix de la plantilla pública correspon a la Generalitat de Catalunya, amb 19.314 treballadors. En aquest total s’inclou el personal de les diferents conselleries a Lleida, però el volum més important correspon a les grans activitats de serveis públics, com són l’educació, la sanitat i la seguretat. Estem parlant de des de la plantilla de professorat a la de personal sanitari, els Mossos d’Esquadra o Agents Rurals, per posar alguns exemples. L’Administració local, per la seua part, compta amb un total de 7.395 empleats. La Paeria de Lleida és la gran ocupadora en aquest cas, al superar les 1.500 persones, incloent la Guàrdia Urbana. Per últim, l’Administració General de l’Estat no arriba als dos mil, en concret són 1.978, la qual cosa és lògica si es té en compte les seues limitades competències directes.En el conjunt de Catalunya, el sector públic està compost per 368.058 treballadors, una xifra que ascendeix a 2.968.522 a l’Estat.

El sector públic té 189 contractats menys en un any

Les administracions públiques han reduït en 189 persones les seues plantilles a Lleida en un any. En concret, ha passat dels 28.876 treballadors amb els quals va arrancar l’any 2023 als 28.687 de l’inici d’aquest exercici. Representa un descens de tot just un 0,65%, segons es desprèn de les dades del ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. La plantilla que depèn de la Generalitat s’ha reduït en 14 i queda en 19.314, mentre que la local ha baixat en 43 i se situa en 7.395. Finalment, l’Administració general de l’Estat té sis persones menys en plantilla que un any enrere i compta amb 1.978.Amb tot, el nombre de treballadors públics s’ha incrementat en 522 en una dècada. Suposa una ampliació de la plantilla de les tres administracions de gairebé un dos per cent sobre els 28.135 de l’any 2014.