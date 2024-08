Més d'una quarta part del cost salarial són impostos i quotes socials

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cost total laboral brut per treballador va assolir l’any passat els 38.965,23 euros a Catalunya, la qual cosa representa un increment del 5,6% respecte al 2022, segons l’enquesta anual de cost laboral. Per sectors, el cost laboral brut va augmentar un 7,9% en la construcció, un 6,6% en la indústria i un 5,2% en els serveis, segons l’informe d’Idescat. Per branques, els creixements interanuals més alts en el cost laboral brut es van produir en la metal·lúrgia (9,6%), en l’hostaleria (8,1%), en les activitats administratives i serveis auxiliars (8,0%), en la construcció (7,9%) i en el transport i emmagatzemament (7,4%). El cost salarial va créixer un 4,8% el 2023 respecte a un any enrere.

Per sectors, va augmentar un 7,8% en la construcció, un 6,1% en la indústria i un 4,3% en els serveis. Per components, el 73,7% del cost laboral brut anual per treballador va correspondre al salari (28.724,78 euros), el 23,7% a les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social (9.239,34 euros) i el 2,6% en la resta de components del cost (1.001,11 euros). Per mida de les unitats, el cost laboral brut per treballador va augmentar un 4,5% en les unitats d’1 a 49 treballadors, un 6,5% en les unitats de 50 a 199 treballadors i un 5,7% en les de 200 o més treballadors.