Veto a la contractació de llum i gas per telèfon per evitar estafes i abusos

El Govern central prohibirà contractar la llum i el gas per telèfon, tret que ho demani expressament el consumidor, per frenar els abusos de les comercialitzadores energètiques per via telefònica, segons Cinco Días. La mesura figura en la proposta de Reglament General de Subministrament i Contractació, un esborrany de reial decret a consulta pública fins al 13 de setembre vinent, segons el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Democràtic.

La Llei General de Telecomunicacions de juny del 2022 ja establia el dret de l’usuari final de “no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial, tret de consentiment previ del mateix usuari”. Tanmateix, aquesta llei no va prohibir la contractació telefònica de cap tipus de servei, per la qual cosa les comercialitzadores han aprofitat les llacunes de la norma.