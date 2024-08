La UGT denuncia Elecnor per incomplir el conveni del metall de Lleida i posar en perill 30 llocs de feina

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena de persones convocades pel sindicat UGT-FICA de les Terres de Lleida s'han concentrat aquest dimecres al polígon industrial dels Frares de Lleida per denunciar el grup Elecnor per negar-se a contractar una trentena de treballadors de l'anterior empresa que prestava el servei d'instal·lació i manteniment de fibra òptica de MasOrange a Lleida. La firma ha guanyat la nova licitació de MasOrange i, segons el conveni col·lectiu del Metall de les terres de Lleida, està obligada a subrogar els treballadors de l'anterior empresa, Solutions 30. El sindicat afirma que Elecnor no els contesta i que els va dir que no tenia l'obligació de contractar-los. La UGT ho considera una "injustícia" i ho denunciarà.

"El conveni col·lectiu del metall de les Terres de Lleida diu que cada vegada que hi ha una subrogació també s'ha de subrogar les persones treballadores i això aquí no s'està complint", ha denunciat el secretari general de la UGT-FICA de les Terres de Lleida, Xavier Perelló, que ha afegit que aquesta situació deixa en un estat d'incertesa la trentena de treballadors afectats ja que es poden quedar "sense salari, atur ni futur".

Per tot plegat, demanen al grup Elecnor, i també a l'empresa MasOrange com a responsable subsidiària, que compleixi el conveni i subrogui la trentena de treballadors, entre els quals hi ha tècnics instal·ladors i de manteniment de fibra òptica i personal d'oficina.

El sindicat es reunirà dijous amb Inspecció de Treball per presentar una denúncia i també ha demanat reunir-se amb serveis jurídics per articular els pròxims moviments. "No estarem quiets i defensarem aquesta gent fins al final perquè creiem que és una injustícia total i un incompliment del conveni del metall de Lleida", ha remarcat Perelló.