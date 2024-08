El banc andorrà MoraBanc detecta un intent d’estafa per correu electrònic

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El banc andorrà MoraBanc ha informat aquest divendres que ha detectat un intent d’estafa per correu electrònic en el qual els ciberdelinqüents intenten aconseguir dades d’accés a la banca online de la víctimes.

Segons detalla l’entitat en un comunicat, el funcionament de l’atac comença amb l’enviament d’un correu electrònic, que té com a remitent MoraBanc, però que porta una adreça electrònica que no és del banc. Al correu fals s’alerta de la necessitat de fer una verificació a la banca online i s’afegeix un botó que dona accés a una pàgina web que suplanta l’autèntica de l’entitat bancària andorrana.

MoraBanc indica que si alguna persona sospita que ha pogut introduir les seues dades a la pàgina falsa, ha de posar-se en contacte amb l’entitat al telèfon 884884 i comunicar-ho per fer les comprovacions de seguretat corresponents. El banc ha activat "les mesures pertinents per desactivar l’amenaça", està informant els seus clients per diferents canals demanant precaució i recomana no accedir al web de MoraBanc a través d’enllaços patrocinats.