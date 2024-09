El nombre de 'superrics' es duplica a Espanya en 10 anys

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els contribuents que declaren patrimonis superiors als 30 milions d’euros s’han multiplicat gairebé per dos en l’última dècada, passant de 443 el 2012 a 852 el 2022, la qual cosa suposa també un increment del 2,5% respecte a l’exercici anterior, segons les últimes dades publicades de l’Agència Tributària. Al marge d’aquests superrics, el total de contribuents que eren en disposició de declarar per aquest tribut el 2022 es va situar en els 230.365, davant dels 231.367 d’un any abans, per la qual cosa es va produir un descens de més d’un miler. Aquestes persones haurien d’haver declarat per un patrimoni total de 864.939 milions d’euros, la qual cosa implica una mitjana de 3,7 milions.

No obstant, el nombre de contribuents que van declarar per aquest impost va ser de 185.101, per un import de 1.250 milions d’euros, inferior als 1.352 milions ingressats un any abans, a causa de les bonificacions autonòmiques que alguns governs del PP –encapçalats per Madrid– van posar en marxa als seus territoris. En el cas dels que declaren un patrimoni superior als 30 milions, només 235 –el 27,6% del total– van abonar l’impost, la xifra més baixa de tota la sèrie. Per contrarestar aquests descomptes, el Govern central va posar en marxa un impost de solidaritat a les grans fortunes, que grava amb una quota addicional els patrimonis de més de tres milions. Per tant, actualment existeixen dos impostos paral·lels que graven la riquesa. En aquesta línia, el president, Pedro Sánchez, va anunciar que té intenció de continuar elevant la fiscalitat “als qui tenen prou diners per viure 100 vides”.

Catalunya és la que més declarants concentra, però Madrid és on més patrimoni es declara

En la distribució de les dades per comunitats autònomes, dels declarants de l’Impost de Patrimoni la major part es concentra a Catalunya, amb un total de 87.382, que encapçala la llista seguida del País Valencià, amb 28.009 declarants, i Madrid (23.486). Pel que fa a la distribució per import, Madrid encapçala el rànquing, amb un patrimoni mitjà declarat per contribuent d’11 milions.