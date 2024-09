Lleida suposa el 4% de producció d'ous de l'Estat el passat 2023

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector de l’ou espanyol va facturar l’any passat 2.278 milions d’euros, un 30% més que el 2022, segons dades de l’informe El Sector de l’Avicultura de Posada en Xifres, del ministeri d’Agricultura. Tanca així l’any 2023 amb rècord de facturació i consum, i ja suposa el 8,2% del valor de la producció total ramadera i el 3,5% de l’agrària. Lleida és una de les potències productores de l’Estat i representa el 4% del sector. En concret, segons dades del ministeri, les granges de la demarcació van produir l’any passat 47,5 milions de dotzenes d’ous, la qual cosa la situa com la setena productora de l’Estat darrere d’Osca, València, Valladolid, Conca, Toledo i Saragossa. La conselleria d’Agricultura xifra en 66 les granges de gallines ponedores, amb un total d’1.926.388 d’aus en producció. En el conjunt de Catalunya són 316 explotacions i 4.074.456 gallines.

El 2023 es van produir 1.164 milions de dotzenes d’ous a les granges espanyoles, un 2,2% més que l’anterior 2022. Espanya reforça la seua posició com el tercer país productor més important de la Unió Europea, amb el 13,5% de la producció total, darrere de França (14,4%) i Alemanya (14,1%), i davant d’Itàlia (11,8%), Polònia (8,2%) i els Països Baixos (7,7%). El nombre total de granges destinades a l’avicultura de posta a Espanya va ascendir a 1.809, un 9,4% més respecte a l’any anterior, i el cens de gallines ponedores va ser de 47,7 milions d’aus, la qual cosa representa també un augment de l’1,7% aquest últim any. El 2023 el cens de gallines allotjades en sistemes de cria sense gàbies va tornar a créixer i una de cada tres ponedores està en sistemes alternatius (-33%), davant el 67% allotjades en gàbies condicionades. El percentatge gairebé s’ha triplicat en els últims 6 anys, passant del 12,2% el 2017, al 33% actual.

Respecte al consum, l’ou és l’aliment de la cistella de compra que més va créixer en volum a les llars espanyoles el 2023. Per segon any consecutiu, el consum domèstic d’ous resisteix la caiguda del consum alimentari (-1,5%), mostrant un creixement del 8,7%. El 2023 les llars espanyoles van consumir un total de 407 milions de quilos d’ous, la qual cosa suposa un consum per càpita de 8,68 quilos per persona, és a dir, més de 137 ous per persona a l’any (una mitjana de gairebé 3 a la setmana), i es va gastar una mitjana de 28 euros per persona en la compra d’ous.