Els ajuts a les cooperatives primaran la incorporació de més joves al sector

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va assegurar ahir a Torregrossa que els nous ajuts a les cooperatives primaran la incorporació dels joves a aquest sector per d’aquesta manera contribuir a frenar l’èxode d’habitants de les zones rurals. Així, aquesta convocatòria premiarà les cooperatives que incorporin joves als seus consells rectors o aquells amb socis que vulguin augmentar la producció. I és que la Generalitat destinarà un total de 19,5 milions d’euros a la promoció del cooperativisme a través dels ajuts Impuls.Coop, que també busquen aconseguir la transformació digital i la mecanització del sector, així com facilitar la comercialització. Serà dimecres vinent quan està previst que s’obri la convocatòria per sol·licitar els esmentats ajuts.

En el seu discurs, Ordeig va reivindicar el món cooperatiu ja que “és difícil competir si no estem en un espai de col·laboració”. En aquest sentit, va remarcar que la meitat de la producció agrària de Catalunya procedeix d’aquest sector: són 193 cooperatives agràries que aglutinen 32.115 socis i que generen uns 4.300 llocs de treball. L’acte també va comptar amb la participació del president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, que va destacar que l’Impuls.Coop permetrà “enfortir” les cooperatives agràries i que incidirà en el relleu generacional: “Afavorirem que els joves les vegin com una fórmula de desenvolupar la seua producció, al mateix temps que els socis existents puguin experimentar un creixement important i sense oblidar els que es troben a prop de jubilar-se”, va remarcar.Ordeig va participar en una visita a la cooperativa Les Planes de Torregrossa, entitat que ja ha superat el centenar d’anys d’existència. Així, va aprofitar la sessió per reunir-se amb el seu consell rector. L’acte també va comptar amb la participació de l’alcaldessa d’aquest municipi del Pla d’Urgell, Maribel Zamora, així com el vicepresident del consell comarcal del Pla, Jordi Martínez.