Grup Vall Companys: una oportunitat professional i de creixement de futur per als lleidatans

El Grup Vall Companys s’ha convertit en una de les principals fonts de talent i oportunitats laborals a Lleida, oferint als lleidatans la possibilitat de desenvolupar una carrera professional en un entorn que promou el creixement personal i el desenvolupament professional. Com a líder del sector agroalimentari a Espanya, amb un fort arrelament a Ponent, el Grup proporciona un espai de treball innovador i dinàmic, que aposta per la formació contínua, la digitalització i la flexibilitat. Aquest compromís amb el talent local contribueix a la consolidació de Lleida com a centre de referència per a l’ocupació i l’atracció de noves inversions, tant nacionals com internacionals.

Aquesta aposta pel talent i el creixement econòmic es va posar de manifest durant la primera Trobada Consular organitzada per l’Ajuntament de Lleida, on el Grup Vall Companys va destacar el seu paper clau en l’economia local i la seva expansió internacional. L’esdeveniment va servir com a plataforma per subratllar les oportunitats que ofereix Lleida, així com el seu atractiu com a destí per a la inversió estrangera.

Integració Van subratllar la importància d’aquest model en l’èxit econòmic de la regió

El passat 19 de setembre, el Grup Vall Companys va participar a la primera Trobada Consular organitzada per l’Ajuntament de Lleida i el seu departament de promoció econòmica. Aquesta jornada, en el marc de l’Estratègia de Diplomàcia Econòmica impulsada per l’alcalde Fèlix Larrosa, va oferir una visió integral de les oportunitats econòmiques i culturals que ofereix la ciutat, consolidant Lleida com a referent per a inversors internacionals.

Primera Trobada Consular a Lleida

Durant la seva intervenció, Josep Solé, director general de la Divisió Avícola del Grup Vall Companys, va subratllar la importància del model d’integració en l’èxit econòmic de la regió. Va explicar com el desenvolupament del sistema d’integracióha estat clau perquè Lleida es converteixi en el principal pol productiu d’Europa, mitjançant la professionalització i l’optimització de recursos i processos. Solé també va destacar el creixement internacional recent del Grup, que amb la seva inversió com a soci minoritari en diverses empreses a països llatinoamericans, està ampliant les oportunitats laborals més enllà de les fronteres de la ciutat.

En aquest sentit, el Grup lleidatà ja té presència a Colòmbia, Perú, Mèxic, Uruguai i Brasil amb la compra de participacions minoritàries en empreses locals, amb l’objectiu de reduir la dependència del mercat espanyol. Aquesta estratègia d’internacionalització inclou tan la producció com la distribució, i es deu a una creixent demanda de proteïna animal als països emergents. Aquest creixement, sens dubte, impulsarà noves oportunitats pels professionals del Grup i en general, pels lleidatans i les lleidatanes que busquin reptes professionals nous i engrescadors.

Polítiques pioneres d’ocupabilitat i atracció del talent

El Grup Vall Companys és el líder agroalimentari d’Espanya, per davant de Coca Cola, però a més a més, ha estat reconegut per quart any consecutiu com a Top Employer. Aquest reconeixement situa el Grup com a empresa ocupadora de referència a nivell nacional. El Top Employers Institute, autoritat global en reconèixer l’excel·lència en l’entorn professional, valora l’esforç de la companyia per atraure el millor talent, cuidar i fomentar el benestar professional i la formació contínua dels seus treballadors.

Top Employer La distinció situa a Vall Companys com empresa ocupadora de referència nacional

L’empresa promou una cultura de benestar amb iniciatives com l’Empresa Saludable, que busca millorar la vida dels seus professionals a través de programes centrats en la nutrició, l’esport, la solidaritat i el treball col·lectiu. A més, el Campus Virtual ofereix una àmplia gamma de cursos per millorar les habilitats dels professionals, contribuint al seu desenvolupament personal i professional.

El Campus Virtual disposa d’una app pròpia i compta amb cursos de gestió d’equips, innovació, iniciativa, organització i planificació. Més concretament, els professionals del Grup tenen accés a un total de 129 recursos audiovisuals i 750 accions formatives.

Testimonis professionals del Grup Vall Companys

PAULA FRANCH. Responsable de Xarxes Socials del Grup Vall Companys

Paula Franch

“El Grup Vall Companys aposta pel talent i el creixement professional oferint formació contínua i moltes oportunitats per desenvolupar-se dins de l’empresa. És un entorn ideal per aquells que busquen créixer i avançar en la seva carrera professional. A més, el Grup compta amb moltes empreses i sectors econòmics, cosa que fa que cada dia i cada repte sigui diferent i emocionant”.

LLUÍS CASTARLENAS. Responsable de Transformació Digital del Grup Vall Companys

Lluís Castarlenas

"El Grup et permet provar, aprendre i rectificar fins a obtenir resultats. És un assaig-error constant, en un sector on encara hi ha molta feina a fer pel què fa a la tecnologia i la digitalització, i és per això que estic molt satisfet de formar-ne part".

CLARA DIARTE. Responsable de Qualitat de Vall Companys SAU

Clara Diarte

“Durant aquests tres anys i mig al Grup, m’han donat l’oportunitat de tenir una formació continua tant en el meu àmbit com fora d’aquest, i poder-me moure en diferents centres de treball m’ha permès desenvolupar-me al meu lloc de treball amb una visió molt més amplia de la que vaig iniciar”