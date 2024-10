Les comunitats de veïns poden prohibir activitats de pisos turístics amb acords de tres cinquens i no cal unanimitat

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem estableix que les comunitats de propietaris poden prohibir les activitats d'habitatges de lloguer turístic amb acords per majoria de tres cinquens. Així queda fixat en dos sentències publicades aquest dilluns. L'alt tribunal interpreta així l'article 17.12 de la llei de propietat horitzontal, introduït en el decret sobre mesures urgents del lloguer. Ambdues sentències busquen resoldre la controvèrsia causada entre les audiències provincials, que interpretaven de manera diferent si la decisió s'havia de prendre per majoria de tres cinquens o per unanimitat. El tribunal justifica la decisió perquè la majoria reforçada és "una mesura proporcionada als interessos en conflicte".

El Tribunal Suprem defensa que aquesta decisió està en la línia del "criteri teleològic, l'esperit i la finalitat" del decret, que en el seu preàmbul, remarca el tribunal, "justifica l'adopció de mesures urgents en les dificultats d'accés a l'habitatge de lloguer per l'increment de les rendes" a causa, entre d'altres, del "fenomen creixent del lloguer turístic".

"Considera que l'atribució d'aquesta facultat de prohibició amb la majoria reforçada és una mesura proporcionada als interessos en conflicte", diu el Suprem. Segons el tribunal, si no s'admet aquesta doble majoria de tres cinquens, seria suficient el vot en contra del propietari del pis en què es pretén exercir aquesta activitat per impedir l'adopció de l'acord. Les dos resolucions s'han adoptat per unanimitat.