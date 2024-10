Comença la recol·lecció de panís a Ponent en una campanya que es preveu "normal" i amb preus ajustats

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques de Ponent han començat aquesta setmana la recol·lecció del panís en una campanya que es preveu "normal" pel que fa a producció i amb uns preus inferiors respecte l'any passat. La producció mitjana oscil·la entre els 12.000 i els 14.000 quilos per hectàrea, si bé bona part dels productors es mantindran enguany a la part baixa d'aquesta forquilla, en part, per plagues com l'aranya roja, segons ha explicat el pagès i membre de la comissió permanent nacional d'Unió de Pagesos (UP), Jaume Pedrós. Així mateix, el preu ha passat dels 340 euros la tona de l'any passat als 215, una caiguda important que deixa un marge ajustat als productors que en els darrers anys han vist com els costos de producció no han parat d'augmentar.

"És un any que prometia molt, semblava que seria molt bo, però serà normal", ha indicat el productor de Linyola Jaume Pedrós. La principal afectació que pateixen alguns camps és l'aranya roja, un insecte que fa que la planta s'assequi abans d'hora quan la pinya encara no està formada del tot. Això fa que la collita es mantingui com en un any "normal", entre 12 i 14 tones per hectàrea.

La principal dificultat de la campanya d'enguany, però, és el preu, que ha caigut més d'un 35% respecte l'any passat. Al 2023 la tona de panís es pagava a 340 euros, mentre que fa dos setmanes el preu havia caigut fins als 200 i ara s'ha recuperat lleugerament al voltant dels 215. Aquest preu, però, permet cobrir costos i poca cosa més, assenyala Pedrós, que considera que perquè el pagès pugui guanyar-se la vida dignament, el preu no hauria de baixar dels 250 euros la tona.

D'altra banda, el membre d'UP també ha destacat la poca producció d'aquest cereal en primera collita per segon any consecutiu, en especial, a la zona regada pel canal d'Urgell. El motiu, explica, és que el panís consumeix molta aigua i abans de sembrar els pagesos no tenien el reg assegurat. A més, molts productors que havien deixat els camps erms pel tancament del canal van optar per cultivar cereals d'hivern.

Els productors del canal d'Urgell que sí han plantat panís han hagut de regar per primera vegada amb la nova mesura hidro del canal d'Urgell, que equival a un reg. La comunitat de regants ha assignat cinc hidros, però per fer panís en calen set, fet que ha obligat als productors a passar-se hidros d'altres camps que tinguessin. "L'avantatge de l'hidro és que saps l'aigua que tens. El desavantatge és que a vegades et passa l'aigua pel costat i no et deixen regar perquè o no tens hidros o no has demanat l'aigua", explica Pedrós.

Segons les previsions d'agost del Departament d'Agricultura, enguany es produiran a Catalunya 178.690 tones de panís conreades en 18.377 hectàrees, la majoria a la demarcació de Lleida. És una xifra que es recupera després de la davallada del 2023 per la sequera en què es van produir 128.820 tones en 14.693 hectàrees. Tot i això, encara queda lluny de les 404.016 tones en 40.122 hectàrees recol·lectades l'any 2022