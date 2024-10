La tecnològica Ingroup adquireix Actium i superarà els 150 empleats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El hub tecnològic lleidatà Ingroup va anunciar ahir l’adquisició d’Actium Digital, empresa líder en la digitalització de processos industrials i integració de diferents eines digitals. El grup incorpora 25 professionals d’Actium en una de les seues naus del polígon Activa Park i tancarà l’any amb un equip de més de 150 treballadors.

Actium va nàixer el 2019 com un spin-off dins del grup Semic, que fa més de vint anys que acompanya empreses en la transformació digital. Ara, sota la direcció d’Ingroup, s’integra un nou projecte que “busca potenciar el seu creixement i enfortir l’ecosistema tecnològic de Lleida”, afirma Ingroup.“Aquesta operació estratègica no només ens consolida com a líders en la transformació digital, sinó que també impulsa Lleida com un dels pols tecnològics més importants de Catalunya i promou la internacionalització de la ciutat per posicionar-la com a segona capital tecnològica de Catalunya i un referent en indústria 4.0”, afegeix.

Ingroup adquireix la majoria d’Actium Digital i reforça la missió compartida de les dos companyies: ajudar les empreses a adoptar tecnologies avançades per optimitzar la seua operativa, reduir costos i millorar la seua agilitat en l’adaptació a les noves realitats del mercat.“Amb la integració maximitzem el talent i les capacitats dels dos equips, consolidant Lleida com a referent tecnològic”, afirma el CEO d’Ingroup, Joan Folguera. “Compartim la visió de crear una plataforma empresarial tecnològica més potent a Lleida i amb visió global”, assegura Álvaro Perera, soci d’Actium.

El grup Ingroup, format per diverses empreses, és líder en tecnologia 4.0 d’Espanya i la facturació assolirà aquest any els 20 milions d’euros. Compta amb més de 5.000 clients, el 45% del seu negoci és generat per les vendes internacionals i ben aviat obrirà una seu al nord d’Itàlia, sent les ciutats de Milà i Bèrgam les dos opcions que analitza.El seu pla estratègic 2024-2027 fixa com un dels principals objectius convertir-se en una de les tres primeres firmes del seu sector al sud d’Europa. L’àmbit de desenvolupament i programació d’experiències de realitat virtual, augmentada i mixta per a empreses és ara la seua principal àrea de negoci.