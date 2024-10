El Banc d’Espanya va gestionar 156 reclamacions de clients bancaris lleidatans el 2023

Publicat per Redacción / agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc d’Espanya va gestionar 156 reclamacions de clients bancaris lleidatans durant el 2023, 14 més que l’any anterior, segons detalla la Memòria de Reclamacions de l’entitat publicada aquest dimecres. En el conjunt de l’Estat, el Banc d’Espanya va tramitar 33.191 reclamacions d’usuaris de bancs, un 2,8% menys que el 2022. Malgrat el descens de reclamacions durant el 2023, l’organisme ha avisat que el ritme es va accelerar durant la segona meitat de l’any i s’ha intensificat en els primers mesos de 2024. Només amb dades del primer semestre, s’havien registrat 38.619 reclamacions, a prop del màxim històric aconseguit el 2017 amb 40.176 expedients.

El Banc d’Espanya ha precisat que la regulació del procediment de reclamacions no té entre les seues finalitats ni el rescabalament dels eventuals perjudicis econòmics del reclamant ni l’establiment de compensacions per danys o perjudicis. Per això, en la major part dels casos, no es disposa d’informació ni de la quantitat objecte de disputa que és subjacent a la reclamació ni del que podria haver-se acordat entre ambdues parts. L’organisme únicament recull la informació declarada per les parts, sense que hi hagi hagut una comprovació posterior en el tràmit de l’expedient.

Les despeses hipotecàries, el tema "estrella"

En concret, el Banc d’Espanya ha destacat que des dels despatxos d’advocats especialitzats s’ha publicitat intensament el dret de clients a reclamar despeses hipotecàries, ressaltant que no estan prescrits. En tot cas, l’organisme recorda en la memòria que no té competència en matèria de clàusules abusives. L’increment en les reclamacions per despeses de formalització s’ha estès a 2024, una cosa que el director general de Conducta Financera i Bitllets, Alberto Ríos, ha destacat com el "tema estrella", tant de finals de l’any passat com aquest.

En tot cas, l’amplia majoria de reclamacions per aquesta raó són inadmeses, perquè el Banc d’Espanya no té potestat per pronunciar-se sobre abusivitat de clàusules o la seua nul·litat, que és el que més solen reclamar els clients. En segon lloc van passar a ser les reclamacions sobre targetes, amb 9.635 reclamacions (-24,6%). Els motius més habituals continuen sent els pagaments realitzats en context de frau o engany, així com la falta d’entrega de documentació. Seguidament se situen els 5.046 expedients de reclamacions sobre comptes corrents, un 32,9% menys que el 2022, i motivats sobretot per disconformitat amb el cobrament de comissions i per bloquejos o cancel·lacions.